该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX® 支持，您可以欣赏到 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。
经过优化的数字无线低音炮可再现低音频率，从而可重现深沉强劲的低音，同时将失真度降到最低。
数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。
动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。
此系统总输出功率为 100W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
飞利浦音频系统实现了纤薄外观和多功能设计的完美组合，凭借其精心设计，它能够和谐地融入您的居室环境。音频系统的底部是一个支座，因此该系统可稳固而美观地摆放在搁架或橱柜上。采用壁挂方式时，可实现自支撑支架的全面灵活性。
HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟/数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。
凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽，轻松享受访问更多音乐、视频和照片的便利和乐趣。
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
在声谱中，人耳相对对高频和低频接受度较弱 － 尤其是低音量。通过激活音效功能，低音和高音将被放大，这样，您将可以享受到整体声音均衡更完美的音效。
杜比虚拟扬声器是一种尖端的音频虚拟技术，可以从双扬声器系统制造出层次丰富和身临其境般的环绕声效果。高级空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。对双声道环境的扩展更是增强了 DVD 播放效果。当与杜比定向逻辑 II 处理功能结合使用时，任何高品质的立体声信号源都能被转换为逼真的多声道环绕声环境。无需再额外购买扬声器、线缆、或扬声器支架来提升房间内的声音效果。
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