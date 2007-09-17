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您可以聆听并感受到的环绕立体声
飞利浦 MCD 728 DVD 微型影院以杜比虚拟扬声器技术为后盾，令人震撼的扬声器将颠覆您的感观体验。尽情观赏和体验这款精致而强劲的音响系统那澎湃的超高音扬声器所带来的 5.1 环绕立体声效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
您可以聆听并感受到的环绕立体声
飞利浦 MCD 728 DVD 微型影院以杜比虚拟扬声器技术为后盾，令人震撼的扬声器将颠覆您的感观体验。尽情观赏和体验这款精致而强劲的音响系统那澎湃的超高音扬声器所带来的 5.1 环绕立体声效果。 查看所有优势
您可以聆听并感受到的环绕立体声
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您可以聆听并感受到的环绕立体声
飞利浦 MCD 728 DVD 微型影院以杜比虚拟扬声器技术为后盾，令人震撼的扬声器将颠覆您的感观体验。尽情观赏和体验这款精致而强劲的音响系统那澎湃的超高音扬声器所带来的 5.1 环绕立体声效果。 查看所有优势
HDMI 表示高清多媒体接口。这是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生完美的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI（数字视频接口）。
12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。
逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。
组件设计 DVD 微型系统附有一个底座，具有四个三角架。该设计可以避免因震动而造成的音频失真，以及避免扩音器和 DVD 加载软件带来的过热和电磁干扰现象。这样，您将感受到平稳而卓越的音效再现效果。
世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。
杜比虚拟扬声器技术可制造出震撼的环绕声效果，声音层次与空间感如此丰富清晰，使您仿佛能够“看到”乐队的排列，如同置身现场，极大提升您的观影和音乐欣赏体验。观众现在可以全情投入到令人忘我的音效环境中，乐符跳动跃然眼前。顶部扬声器和金属超高音扬声器步调一致地工作，从而营造出环绕声音效。这一功能强大的扬声器组合能够创造出直达观众的“音束”效果，大大拓宽音场和房间内的空间感。
D 类数据扩音器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字扩音器与传统的 AB 扩音器相比，效率高出 90%。这种高效率转换为一种强劲的扩音器，而所占台面面积又很少。
杜比虚拟扬声器是一种尖端的音频虚拟技术，可以从双扬声器系统制造出层次丰富和身临其境般的环绕声效果。高级空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。对双声道环境的扩展更是增强了 DVD 播放效果。当与杜比定向逻辑 II 处理功能结合使用时，任何高品质的立体声信号源都能被转换为逼真的多声道环绕声环境。无需再额外购买扬声器、线缆、或扬声器支架来提升房间内的声音效果。
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