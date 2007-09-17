飞利浦震撼环绕声为您带来超凡的音响体验

杜比虚拟扬声器技术可制造出震撼的环绕声效果，声音层次与空间感如此丰富清晰，使您仿佛能够“看到”乐队的排列，如同置身现场，极大提升您的观影和音乐欣赏体验。观众现在可以全情投入到令人忘我的音效环境中，乐符跳动跃然眼前。顶部扬声器和金属超高音扬声器步调一致地工作，从而营造出环绕声音效。这一功能强大的扬声器组合能够创造出直达观众的“音束”效果，大大拓宽音场和房间内的空间感。