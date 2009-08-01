播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX® 支持，您可以欣赏到 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。