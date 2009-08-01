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MCD750/93
卓越的影音享受
高品质元件系统，外形时尚精美。木质扬声器可为您呈现出完美的音质。借助其 DVD 播放功能，仅此一个微型系统，便可满足您对音频和视频的双重要求。
DivX 播放
USB 直放
12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。
在声谱中，人耳相对对高频和低频接受度较弱 － 尤其是低音量。通过激活音效功能，低音和高音将被放大，这样，您将可以享受到整体声音均衡更完美的音效。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX® 支持，您可以欣赏到 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。