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MCM138D/93
iPod 播放和充电
插接或 iPod 播放机。一键轻松控制，自在聆听音乐。非凡的音质和时尚的设计。用最放松的姿势和最舒服的方式，尽情享受您心爱的音乐。
iPod 专用
可播放 MP3/WMA-CD
动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。
借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。
一边为 iPod 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该基座将 iPod 直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心 iPod 的电池电量耗尽。使用遥控器进行导航，选择并播放存储在 iPod 上的音乐，就这么简单。插接 iPod 时，基座式娱乐系统会自动为 iPod 充电。