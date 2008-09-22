iPod 播放与充电

一边为 iPod 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该基座将 iPod 直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心 iPod 的电池电量耗尽。使用遥控器进行导航，选择并播放存储在 iPod 上的音乐，就这么简单。插接 iPod 时，基座式娱乐系统会自动为 iPod 充电。