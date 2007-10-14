唤醒和休眠定时功能

许多类型的闹钟都提供各种闹铃选项。这款飞利浦时钟收音机可通过电台收音或传统的闹钟蜂鸣器将您轻柔叫醒。睡眠定时器让您可以根据自己的正常入睡所需时间来设定播放音乐的时间长度。无论您对闹钟的期望如何，需要发出恒定音调的晨醒蜂鸣器，或是要听着喜爱的音乐入睡，该时钟收音机都能符合您的需要。