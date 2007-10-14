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微型 Hi-Fi 系统

MCM149/98
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    微型 Hi-Fi 系统

    MCM149/98

    执着于音

    用时尚小巧的飞利浦微型 hi-fi 系统欣赏美妙的音乐。震撼的动态低音增强让您尽情享受喜爱的 MP3-CD 音乐。 查看所有优势

    微型 Hi-Fi 系统

    执着于音

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      • MP3-CD 和磁带播放
      播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

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      借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

      动态低音增强产生浑厚动人的音效

      动态低音增强产生浑厚动人的音效

      动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

      可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

      可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

      数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

      4W RMS 总输出功率

      4W RMS 总输出功率

      此系统总输出功率为 4W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

      唤醒和休眠定时功能

      唤醒和休眠定时功能

      许多类型的闹钟都提供各种闹铃选项。这款飞利浦时钟收音机可通过电台收音或传统的闹钟蜂鸣器将您轻柔叫醒。睡眠定时器让您可以根据自己的正常入睡所需时间来设定播放音乐的时间长度。无论您对闹钟的期望如何，需要发出恒定音调的晨醒蜂鸣器，或是要听着喜爱的音乐入睡，该时钟收音机都能符合您的需要。

      具有 20 个预设电台的数字调谐使收听更加方便

      具有 20 个预设电台的数字调谐使收听更加方便

      只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

      自动停止卡带

      自动停止卡带

      技术规格

      • 声音

        输出功率
        2 x 2 瓦 RMS / 200 瓦 PMPO
        音效增强
        • 动态低音增强
        • 数码音效控制 4 种模式
        音量控制
        调高/调低

      • 扬声器

        扬声器驱动
        3 英寸低音扬声器

      • 音频播放

        播放介质
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        光盘播放模式
        重复/随机播放/编序播放
        磁带播放模式
        机械式

      • 录音

        录音介质
        磁带
        录音带增强功能
        • CD 同步开始录制
        • 自动录音音量

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        • FM 立体声
        • MW
        预设电台
        20
        天线
        • FM 调台伸缩天线
        • MW 天线
        调谐器增强
        • 自动数字调谐
        • 自动扫描

      • 连接

        音频/视频输出
        • 2xRCA（音频）
        • 耳机（3.5 毫米）

      • 便利性

        闹钟
        • CD 闹钟
        • 无线电警报
        加载软件类型
        顶部
        时钟
        • 主屏显示
        • 定时关机
        显示屏类型
        LCD 显示屏
        背光颜色
        蓝色

      • 附件

        遥控器
        其它
        • FM/MW 天线
        • 快速入门指南
        用户手册
        英语
        品质保证
        全球保修单张

      • 尺寸

        总重
        4.75  千克
        主音箱宽度
        134  毫米
        主音箱高度
        230  毫米
        主音箱厚度
        152  毫米
        主装置深度
        216  毫米
        包装宽度
        370  毫米
        主装置高度
        233  毫米
        包装高度
        270  毫米
        主装置宽度
        148  毫米
        包装厚度
        326  毫米

      • 功率

        电源
        100 - 240 伏交流，50/60 赫兹

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • IFU/用户手册
      • FM/MW 天线
      • 保修册页
      • 快速使用指南
      • 遥控器

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