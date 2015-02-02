MG1100/16
准确的边缘和轮廓
飞利浦 MULTIGROOM Series 1000 可对面部毛发进行准确高效地修剪、造型和剃除。使用具有先进双重剪切技术的修剪器和修剪梳打造均匀的胡须修剪、造型效果。精细剃须刀，打造准确的造型、边缘和轮廓。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
21 毫米精细修剪器帮助您均匀修剪和造型，以准确控制和可视性打造理想的面部风格（短茬、山羊胡、鬓角、颈部轮廓或须髭）。
先进双重剪切技术将双重锋利的修剪元件与低摩擦设计有效结合。
呵护皮肤的 21 毫米精细刀网剃须刀完美装入小空间，比刀片更精确，即便是在难剃部位也能将须发剃净。
修剪并确保统一长度，用 1 毫米、3 毫米和 5 毫米卡入式准确修剪梳理想打造短茬、胡须、山羊胡、鬓角和须髭。
100% 防水胡须修剪器，只需在水龙头下冲洗，即可实现彻底、轻松的清洁。
使用后，用清洁刷保持刀片清洁。
带纹路的手柄可在男士使用鼻毛修剪器时提供更好的抓握和控制，并且开关的位置便于操作。
立即开始使用耳鼻修剪器，包装盒内随附 AA 电池。
所有理容产品均采用持久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑油。
无需使用润滑油，易于维护。
附件
功率
设计
服务
切剃系统
操作简易
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。