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  • 准确的边缘和轮廓 准确的边缘和轮廓 准确的边缘和轮廓

    Multigroom series 1000 飞利浦1000系列准确胡须造型器

    MG1100/16

    准确的边缘和轮廓

    飞利浦 MULTIGROOM Series 1000 可对面部毛发进行准确高效地修剪、造型和剃除。使用具有先进双重剪切技术的修剪器和修剪梳打造均匀的胡须修剪、造型效果。精细剃须刀，打造准确的造型、边缘和轮廓。

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    官方建议零售价: ￥189.00

    Multigroom series 1000 飞利浦1000系列准确胡须造型器

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    准确的边缘和轮廓

    修剪、造型、剃毛，打造理想的面部风格

    • 采用双重剪切技术的准确修剪器
    • 精细剃须刀附件
    • 全机身水洗，AA 电池
    • 3 档准确修剪梳
    精细修剪器，打造理想面部细节

    精细修剪器，打造理想面部细节

    21 毫米精细修剪器帮助您均匀修剪和造型，以准确控制和可视性打造理想的面部风格（短茬、山羊胡、鬓角、颈部轮廓或须髭）。

    更锋利的刀片* 双重剪切技术带来理想的修边效果

    更锋利的刀片* 双重剪切技术带来理想的修边效果

    先进双重剪切技术将双重锋利的修剪元件与低摩擦设计有效结合。

    精细剃须刀打造完美线条和轮廓

    精细剃须刀打造完美线条和轮廓

    呵护皮肤的 21 毫米精细刀网剃须刀完美装入小空间，比刀片更精确，即便是在难剃部位也能将须发剃净。

    3 档准确修剪梳，均匀修剪面部毛发

    3 档准确修剪梳，均匀修剪面部毛发

    修剪并确保统一长度，用 1 毫米、3 毫米和 5 毫米卡入式准确修剪梳理想打造短茬、胡须、山羊胡、鬓角和须髭。

    简单但彻底的清洁

    简单但彻底的清洁

    100% 防水胡须修剪器，只需在水龙头下冲洗，即可实现彻底、轻松的清洁。

    用清洁刷轻松清洁准确修剪器

    用清洁刷轻松清洁准确修剪器

    使用后，用清洁刷保持刀片清洁。

    轻松握持和控制，湿剃轻松

    轻松握持和控制，湿剃轻松

    带纹路的手柄可在男士使用鼻毛修剪器时提供更好的抓握和控制，并且开关的位置便于操作。

    加热时间

    加热时间

    立即开始使用耳鼻修剪器，包装盒内随附 AA 电池。

    购买保修

    购买保修

    所有理容产品均采用持久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑油。

    刀片无需使用润滑油

    刀片无需使用润滑油

    无需使用润滑油，易于维护。

    技术规格

    • 附件

      维护
      清洁刷

    • 功率

      电源
      AA 电池

    • 设计

      把手
      软橡胶手柄
      颜色
      黑色和红色
      表面处理
      塑料和橡胶

    • 服务

      2 年全球保修

    • 切剃系统

      长度设定档数
      4
      精确胡须修剪器
      21 毫米（13/16 英寸）
      精细刀网剃须刀
      21 毫米（13/16 英寸）
      3 档精确胡须修剪梳
      1、3、5 毫米（1/32 英寸、1/8 英寸、3/16 英寸）

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      无需维护
      无需润滑油

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