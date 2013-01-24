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Multigroom series 1000

飞利浦1000系列准确胡须造型器

MG1100/16
  • 准确的边缘和轮廓 准确的边缘和轮廓 准确的边缘和轮廓
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    Multigroom series 1000 飞利浦1000系列准确胡须造型器

    MG1100/16

    准确的边缘和轮廓

    飞利浦 MULTIGROOM Series 1000 可对面部毛发进行准确高效地修剪、造型和剃除。使用具有先进双重剪切技术的修剪器和修剪梳打造均匀的胡须修剪、造型效果。精细剃须刀，打造准确的造型、边缘和轮廓。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥189.00

    Multigroom series 1000 飞利浦1000系列准确胡须造型器

    准确的边缘和轮廓

    飞利浦 MULTIGROOM Series 1000 可对面部毛发进行准确高效地修剪、造型和剃除。使用具有先进双重剪切技术的修剪器和修剪梳打造均匀的胡须修剪、造型效果。精细剃须刀，打造准确的造型、边缘和轮廓。 查看所有优势

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    飞利浦 MULTIGROOM Series 1000 可对面部毛发进行准确高效地修剪、造型和剃除。使用具有先进双重剪切技术的修剪器和修剪梳打造均匀的胡须修剪、造型效果。精细剃须刀，打造准确的造型、边缘和轮廓。 查看所有优势

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      准确的边缘和轮廓

      修剪、造型、剃毛，打造理想的面部风格

      • 采用双重剪切技术的准确修剪器
      • 精细剃须刀附件
      • 完全水洗，AA 电池
      • 3 档准确修剪梳
      精细修剪器，打造理想面部细节

      精细修剪器，打造理想面部细节

      21 毫米精细修剪器帮助您均匀修剪和造型，以准确控制和可视性打造理想的面部风格（短茬、山羊胡、鬓角、颈部轮廓或须髭）。

      双重剪切技术

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      双重剪切技术结合双面锋利元件，低摩擦工艺，实现高效切剃。

      精细剃须刀打造理想线条和轮廓

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      呵护皮肤的 21 毫米精细刀网剃须刀装入小空间，比刀片准确，即便是在难剃部位也能将须发剃净。

      3 档准确修剪梳，均匀修剪面部毛发

      3 档准确修剪梳，均匀修剪面部毛发

      修剪并确保统一长度，用 1 毫米、3 毫米和 5 毫米卡入式准确修剪梳理想打造短茬、胡须、山羊胡、鬓角和须髭。

      可全身水洗

      可全身水洗

      修剪器和修剪梳可用自来水轻松清洗。

      用清洁刷轻松清洁准确修剪器

      用清洁刷轻松清洁准确修剪器

      使用后，用清洁刷保持刀片清洁。

      轻松握持和控制，湿剃轻松

      轻松握持和控制，湿剃轻松

      软质橡胶把手令握持无比舒适，即使手湿，也可以灵活操控修剪器。

      随附 AA 电池

      随附 AA 电池

      AA 电池供电，可以立即使用修剪器。

      2 年保修

      2 年保修

      我们所有理容产品经久耐用。修剪器附带 2 年保修。

      刀片无需使用润滑油

      刀片无需使用润滑油

      无需使用润滑油，易于维护。

      技术规格

      • 切剃系统

        准确胡须修剪器
        21 毫米（13/16 英寸）
        精细刀网剃须刀
        21 毫米（13/16 英寸）
        长度设定档数
        4
        3 档准确胡须修剪梳
        1、3、5 毫米（1/32 英寸、1/8 英寸、3/16 英寸）

      • 附件

        维护
        清洁刷

      • 操作简易

        无需维护
        无需润滑油
        清洁
        可全身水洗

      • 设计

        颜色
        黑色和红色
        表面处理
        塑料和橡胶
        手柄
        软橡胶手柄

      • 功率

        电源
        AA 电池

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

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