准确的边缘和轮廓
飞利浦 MULTIGROOM Series 1000 可对面部毛发进行准确高效地修剪、造型和剃除。使用具有先进双重剪切技术的修剪器和修剪梳打造均匀的胡须修剪、造型效果。精细剃须刀，打造准确的造型、边缘和轮廓。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
准确的边缘和轮廓
飞利浦 MULTIGROOM Series 1000 可对面部毛发进行准确高效地修剪、造型和剃除。使用具有先进双重剪切技术的修剪器和修剪梳打造均匀的胡须修剪、造型效果。精细剃须刀，打造准确的造型、边缘和轮廓。 查看所有优势
准确的边缘和轮廓
飞利浦 MULTIGROOM Series 1000 可对面部毛发进行准确高效地修剪、造型和剃除。使用具有先进双重剪切技术的修剪器和修剪梳打造均匀的胡须修剪、造型效果。精细剃须刀，打造准确的造型、边缘和轮廓。 查看所有优势
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准确的边缘和轮廓
飞利浦 MULTIGROOM Series 1000 可对面部毛发进行准确高效地修剪、造型和剃除。使用具有先进双重剪切技术的修剪器和修剪梳打造均匀的胡须修剪、造型效果。精细剃须刀，打造准确的造型、边缘和轮廓。 查看所有优势
21 毫米精细修剪器帮助您均匀修剪和造型，以准确控制和可视性打造理想的面部风格（短茬、山羊胡、鬓角、颈部轮廓或须髭）。
双重剪切技术结合双面锋利元件，低摩擦工艺，实现高效切剃。
呵护皮肤的 21 毫米精细刀网剃须刀装入小空间，比刀片准确，即便是在难剃部位也能将须发剃净。
修剪并确保统一长度，用 1 毫米、3 毫米和 5 毫米卡入式准确修剪梳理想打造短茬、胡须、山羊胡、鬓角和须髭。
修剪器和修剪梳可用自来水轻松清洗。
使用后，用清洁刷保持刀片清洁。
软质橡胶把手令握持无比舒适，即使手湿，也可以灵活操控修剪器。
AA 电池供电，可以立即使用修剪器。
我们所有理容产品经久耐用。修剪器附带 2 年保修。
无需使用润滑油，易于维护。
切剃系统
附件
操作简易
设计
功率
服务