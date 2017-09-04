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  • 多功能一体化修剪器 多功能一体化修剪器 多功能一体化修剪器

    Multigroom series 3000 8 合 1 造型器-美发造型+胡须造型

    MG3730/15

    多功能一体化修剪器

    有了这款耐用的多功能一体化修剪器，您可以在任何一天尝试一种全新造型。8 款高品质工具可让您轻松打造想要的脸型和发型。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥239.00

    Multigroom series 3000 8 合 1 造型器-美发造型+胡须造型

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    多功能一体化修剪器

    8 合 1 修剪器

    • 8 款工具
    • 自动研磨钢质刀头
    • 长达 60 分钟的运行时间
    • 可冲洗的附件
    钢化刀片，不会断裂、变钝或生锈

    钢化刀片，不会断裂、变钝或生锈

    这款修剪器上用于面部和身体的自动研磨式钢质刀片采用铁加固，并经过钢化处理，以获得最大强度。让您的刀片保持始终如一的锋利。不生锈。无需润滑油。

    用 8 款工具修剪面部和头发，并为其造型

    用 8 款工具修剪面部和头发，并为其造型

    此多功能一体化的修剪器方便地修剪和造型面部毛发以及剪短头发。

    确保修剪均匀

    确保修剪均匀

    即使是最浓密的头发，也能得到平滑、均匀的修剪。身体和胡须修剪器的精密钢质刀片可打造干净、笔直的线条，实现精致的仪容效果。

    保持鼻毛和耳毛得体

    保持鼻毛和耳毛得体

    多功能一体化的修剪器可以快速去除不需要的鼻毛和耳毛，避免划伤和割伤。

    将头发剪至您需要的长度

    将头发剪至您需要的长度

    使用六个修剪网罩可快速修剪面部和头发。2 把短茬修剪梳，用于 1 毫米和 2 毫米的短茬，1 把可调节胡须修剪梳，3 把发梳，分别为 9 毫米、12 毫米和 16 毫米。

    60 分钟运行时间

    60 分钟运行时间

    此飞利浦修剪器单次充电 16 小时，可为您提供长达 60 分钟的无线使用时间。

    易于维护的附件

    易于维护的附件

    您的面部和身体修剪器易于维护，带有便于清洁的无腐蚀性刀片和防水防护装置。

    存储并保持井然有序

    存储并保持井然有序

    收拾整理浴室和健身包，使用小存储袋将所有附件收纳在一起，便于整理和携带。

    购买保修

    购买保修

    所有美容产品均采用经久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑，并且全球电压通用。

    技术规格

    • 轻松造型

      工具数量
      8 款工具
      造型工具
      • 修剪器
      • 鼻毛耳毛修剪器
      • 3-7 毫米胡须可调节修剪梳
      • 2 把短茬修剪梳
      • 3 把发梳
      理发/面部须发造型
      • 长胡须
      • 短胡须
      • 胡茬造型
      • 清晰的造型效果
      • 面部精细修剪
      • 山羊胡

    • 附件

      收纳盒
      存储袋
      维护
      清洁刷

    • 功率

      使用时间
      60 分钟
      充电
      16 小时完全充电
      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      镍氢电池

    • 服务

      2 年全球保修

    • 切剃系统

      自动研磨刀片

    • 操作简易

      清洁
      可冲洗的附件
      无需维护
      无需润滑油

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