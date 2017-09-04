Multigroom series 3000 8 合 1 造型器-美发造型+胡须造型
多功能一体化修剪器
有了这款耐用的多功能一体化修剪器，您可以在任何一天尝试一种全新造型。8 款高品质工具可让您轻松打造想要的脸型和发型。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥239.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Multigroom series 3000 8 合 1 造型器-美发造型+胡须造型
多功能一体化修剪器
8 合 1 修剪器
- 8 款工具
- 自动研磨钢质刀头
- 长达 60 分钟的运行时间
- 可冲洗的附件
钢化刀片，不会断裂、变钝或生锈
这款修剪器上用于面部和身体的自动研磨式钢质刀片采用铁加固，并经过钢化处理，以获得最大强度。让您的刀片保持始终如一的锋利。不生锈。无需润滑油。
用 8 款工具修剪面部和头发，并为其造型
此多功能一体化的修剪器方便地修剪和造型面部毛发以及剪短头发。
确保修剪均匀
即使是最浓密的头发，也能得到平滑、均匀的修剪。身体和胡须修剪器的精密钢质刀片可打造干净、笔直的线条，实现精致的仪容效果。
保持鼻毛和耳毛得体
多功能一体化的修剪器可以快速去除不需要的鼻毛和耳毛，避免划伤和割伤。
将头发剪至您需要的长度
使用六个修剪网罩可快速修剪面部和头发。2 把短茬修剪梳，用于 1 毫米和 2 毫米的短茬，1 把可调节胡须修剪梳，3 把发梳，分别为 9 毫米、12 毫米和 16 毫米。
60 分钟运行时间
此飞利浦修剪器单次充电 16 小时，可为您提供长达 60 分钟的无线使用时间。
易于维护的附件
您的面部和身体修剪器易于维护，带有便于清洁的无腐蚀性刀片和防水防护装置。
存储并保持井然有序
收拾整理浴室和健身包，使用小存储袋将所有附件收纳在一起，便于整理和携带。
购买保修
所有美容产品均采用经久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑，并且全球电压通用。
技术规格
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轻松造型
- 工具数量
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8 款工具
- 造型工具
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修剪器
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鼻毛耳毛修剪器
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3-7 毫米胡须可调节修剪梳
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2 把短茬修剪梳
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3 把发梳
- 理发/面部须发造型
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长胡须
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短胡须
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胡茬造型
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清晰的造型效果
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面部精细修剪
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山羊胡
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附件
- 收纳盒
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存储袋
- 维护
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清洁刷
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功率
- 使用时间
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60 分钟
- 充电
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16 小时完全充电
- 自动电压
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100-240 伏
- 电池类型
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镍氢电池
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服务
- 2 年全球保修
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是
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切剃系统
- 自动研磨刀片
-
是
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操作简易
- 清洁
-
可冲洗的附件
- 无需维护
-
无需润滑油
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