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  • 全面造型、准确修剪 全面造型、准确修剪 全面造型、准确修剪

    Multigroom series 7000 14 合 1 造型器-美发造型+胡须造型+身体脱毛

    MG7720/15

    全面造型、准确修剪

    使用我们准确的多功能修剪器打造真我风格。14 款精美工具帮助您全面打造自我风格。双重剪切刀片以及防滑橡胶手柄，让您随心掌控，享受准确的修剪体验。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥519.00

    Multigroom series 7000 14 合 1 造型器-美发造型+胡须造型+身体脱毛

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    全面造型、准确修剪

    14 合 1 的优质修剪器确保全面的多功能修剪

    • 14 款工具
    • 双重剪切技术
    • 长达 120 分钟的运行时间
    • 防水设计
    2 倍多刀片，可实现最大精度

    2 倍多刀片，可实现最大精度

    这款多功能一体式毛发修剪器采用先进的双重剪切技术，带给您精准的修剪体验。配备双刀片，旨在保持与第 1 天一样锋利。

    14 件，用于修剪面部和头部毛发

    14 件，用于修剪面部和头部毛发

    飞利浦多功能理容组合 7000 一体式修剪器随附 14 件附件，提供全身理容解决方案。

    金属修剪器准确修剪胡须、头发和身体

    金属修剪器准确修剪胡须、头发和身体

    借助身体和胡须修剪器的精密钢制刀片，可打造干净、笔直的线条并均匀修剪较浓密的毛发。这些不腐蚀刀片不会生锈，采用自研磨，更持久耐用。

    告别多余体毛

    告别多余体毛

    我们出色的护肤保护系统可保护您敏感的身体部位，让您在颈部以下舒适剃须，让您将毛发剃至接近 0.5 毫米

    准确剃须刀可使脸颊、下巴和颈部的边缘变得理想

    准确剃须刀可使脸颊、下巴和颈部的边缘变得理想

    修剪后使用准确剃须刀，可使脸颊、下巴和颈部的边缘变得理想。

    正确了解细节

    正确了解细节

    准确打造优美线条、轮廓和细节，精心塑造或改变个人造型。

    保持鼻毛和耳毛得体

    保持鼻毛和耳毛得体

    多功能一体化的修剪器可以快速去除不需要的鼻毛和耳毛，避免划伤和割伤。

    将头发剪至您需要的长度

    将头发剪至您需要的长度

    使用八个加固的修剪网罩快速修剪面部和毛发。2 把短茬修剪梳，用于 1 毫米和 2 毫米修剪，一把可调胡须修剪梳，3 把 9 毫米、12 毫米和 16 毫米发梳和 2 把身体修剪梳，用于 3 毫米和 5 毫米理容。

    120 分钟运行时间

    120 分钟运行时间

    这款飞利浦修剪器充电 1 小时，可无线使用长达 120 分钟。快速充电 5 分钟，可提供进行一次完整修剪的足够电量。

    易于抓握

    易于抓握

    修剪器易于握持和操作，带有符合人体工程学的橡胶手柄，带来更受控的修剪效果。 

    防水设计便于在淋浴和清洗时使用

    防水设计便于在淋浴和清洗时使用

    此修剪器专为防水而设计，这样就可在淋浴时舒适地使用该修剪器，并可放在水龙头下轻松清洗。

    存储并保持井然有序

    存储并保持井然有序

    收拾整理浴室和健身包，使用小存储袋将所有附件收纳在一起，便于整理和携带。

    购买保修

    购买保修

    所有美容产品均采用经久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑，并且全球电压通用。

    技术规格

    • 轻松造型

      工具数量
      14 款工具
      造型工具
      • 金属修剪器
      • 金属精细修剪器
      • 准确剃须刀
      • 鼻毛耳毛修剪器
      • 体毛修剪器
      • 身体皮肤保护器附件
      • 3-7 毫米胡须可调节修剪梳
      • 2 把短茬修剪梳
      • 3 把发梳
      • 2 把身体修剪梳
      美体护理/理发/面部护理
      • 长胡须
      • 短胡须
      • 胡茬造型
      • 清晰的造型效果
      • 面部精细修剪
      • 山羊胡

    • 附件

      收纳盒
      存储袋
      维护
      清洁刷

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      使用时间
      120 分钟
      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      电池类型
      锂离子

    • 设计

      把手
      防滑橡胶手柄

    • 服务

      2 年全球保修

    • 切剃系统

      双重剪切技术
      双向切剃
      自动研磨刀片

    • 操作简易

      干湿两用
      防水设计并容易清洗
      无需维护
      无需润滑油
      显示屏
      • 充电显示灯
      • 电池电量不足指示灯

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