MG7720/15
全面造型、准确修剪
使用我们准确的多功能修剪器打造真我风格。14 款精美工具帮助您全面打造自我风格。双重剪切刀片以及防滑橡胶手柄，让您随心掌控，享受准确的修剪体验。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
这款多功能一体式毛发修剪器采用先进的双重剪切技术，带给您精准的修剪体验。配备双刀片，旨在保持与第 1 天一样锋利。
飞利浦多功能理容组合 7000 一体式修剪器随附 14 件附件，提供全身理容解决方案。
借助身体和胡须修剪器的精密钢制刀片，可打造干净、笔直的线条并均匀修剪较浓密的毛发。这些不腐蚀刀片不会生锈，采用自研磨，更持久耐用。
我们出色的护肤保护系统可保护您敏感的身体部位，让您在颈部以下舒适剃须，让您将毛发剃至接近 0.5 毫米
修剪后使用准确剃须刀，可使脸颊、下巴和颈部的边缘变得理想。
准确打造优美线条、轮廓和细节，精心塑造或改变个人造型。
多功能一体化的修剪器可以快速去除不需要的鼻毛和耳毛，避免划伤和割伤。
使用八个加固的修剪网罩快速修剪面部和毛发。2 把短茬修剪梳，用于 1 毫米和 2 毫米修剪，一把可调胡须修剪梳，3 把 9 毫米、12 毫米和 16 毫米发梳和 2 把身体修剪梳，用于 3 毫米和 5 毫米理容。
这款飞利浦修剪器充电 1 小时，可无线使用长达 120 分钟。快速充电 5 分钟，可提供进行一次完整修剪的足够电量。
修剪器易于握持和操作，带有符合人体工程学的橡胶手柄，带来更受控的修剪效果。
此修剪器专为防水而设计，这样就可在淋浴时舒适地使用该修剪器，并可放在水龙头下轻松清洗。
收拾整理浴室和健身包，使用小存储袋将所有附件收纳在一起，便于整理和携带。
所有美容产品均采用经久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑，并且全球电压通用。
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