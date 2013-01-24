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Multigroom series 7000

14 合 1 造型器-美发造型+胡须造型+身体脱毛

MG7720/15
  • 全面造型、准确修剪 全面造型、准确修剪 全面造型、准确修剪
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    Multigroom series 7000 14 合 1 造型器-美发造型+胡须造型+身体脱毛

    MG7720/15

    全面造型、准确修剪

    使用我们准确的多功能修剪器打造真我风格。14 款精美工具帮助您全面打造自我风格。双重剪切刀片以及防滑橡胶手柄，让您随心掌控，享受准确的修剪体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥519.00

    Multigroom series 7000 14 合 1 造型器-美发造型+胡须造型+身体脱毛

    全面造型、准确修剪

    使用我们准确的多功能修剪器打造真我风格。14 款精美工具帮助您全面打造自我风格。双重剪切刀片以及防滑橡胶手柄，让您随心掌控，享受准确的修剪体验。 查看所有优势

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    全面造型、准确修剪

    使用我们准确的多功能修剪器打造真我风格。14 款精美工具帮助您全面打造自我风格。双重剪切刀片以及防滑橡胶手柄，让您随心掌控，享受准确的修剪体验。 查看所有优势

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      全面造型、准确修剪

      14 合 1 的优质修剪器确保全面的多功能修剪

      • 14 款工具
      • 双重剪切技术
      • 长达 120 分钟的运行时间
      • 防水设计
      双重剪切技术

      双重剪切技术

      双重剪切技术实现良好修剪精确度。不锈钢刀头在运转时可自动研磨，持久如新。

      用 14 款工具修剪面部、头发和身体，并为其造型

      用 14 款工具修剪面部、头发和身体，并为其造型

      此多功能一体化的修剪器方便地修剪和造型面部毛发、剪短头发以及令身体整洁美观。

      金属修剪器准确修剪胡须、头发和身体

      金属修剪器准确修剪胡须、头发和身体

      使用采用双重剪切技术的无修剪梳金属修剪器，打造胡须、颈部和发际线周围整洁清晰的线条，或将体毛修剪到较短长度。

      体毛修剪器舒适地剃除您的体毛

      体毛修剪器舒适地剃除您的体毛

      用我们的体毛修剪器舒适地剃刮颈部以下部位。我们的皮肤保护器系统可保护敏感的身体部位，让您舒适地将毛发剃至接近 0.5 毫米。

      准确剃须刀可使脸颊、下巴和颈部的边缘变得理想

      准确剃须刀可使脸颊、下巴和颈部的边缘变得理想

      修剪后使用准确剃须刀，可使脸颊、下巴和颈部的边缘变得理想。

      金属精细修剪器塑造胡须或山羊胡的边缘线条

      金属精细修剪器塑造胡须或山羊胡的边缘线条

      准确打造优美线条、轮廓和细节，精心塑造或改变个人造型。

      鼻毛修剪器轻轻去除多余鼻毛和耳毛

      鼻毛修剪器轻轻去除多余鼻毛和耳毛

      轻松、舒适地剪除多余鼻毛和耳毛。

      8 把可用于修剪面部、头发和身体的修剪梳

      8 把可用于修剪面部、头发和身体的修剪梳

      2 把短茬修剪梳（1、2 毫米），1 把可调节胡须修剪梳（3 - 7 毫米）、3 把发梳（9、12、16 毫米）和 2 把身体修剪梳（3、5 毫米）。

      运行时间：每次充电可无线使用长达 120 分钟

      运行时间：每次充电可无线使用长达 120 分钟

      高性能锂电池每次 1 小时完全充电，可提供长达 120 分钟的运行时间。一次 5 分钟快充可完成一次完全修剪。

      防滑橡胶手柄提高了舒适感和控制力

      防滑橡胶手柄提高了舒适感和控制力

      高品质的橡胶手柄在修剪时可带来卓越的舒适感和控制力。

      防水设计便于在淋浴和清洗时使用

      防水设计便于在淋浴和清洗时使用

      此修剪器专为防水而设计，这样就可在淋浴时舒适地使用该修剪器，并可放在水龙头下轻松清洗。

      存储袋方便整理和携带

      存储袋方便整理和携带

      使用便利的存储袋进行存放或携带。它可在您外出时容纳和保护您的修剪器及其所有工具。

      2 年保修

      2 年保修

      我们所有的仪容产品都经久耐用。提供 2 年全球保修，全球电压通用。

      技术规格

      • 塑造百变形象

        工具数量
        14 款工具
        造型工具
        • 金属修剪器
        • 金属精细修剪器
        • 准确剃须刀
        • 耳鼻修剪器
        • 体毛修剪器
        • 身体皮肤保护器附件
        • 3-7 毫米胡须可调节修剪梳
        • 2 把短茬修剪梳
        • 3 把发梳
        • 2 把身体修剪梳
        美体护理/理发/面部护理
        • 长胡须
        • 短胡须
        • 胡茬造型
        • 清晰的造型效果
        • 准确造型
        • 山羊胡

      • 切剃装置

        双重剪切技术
        双向切剃
        自动研磨刀片
        Y

      • 附件

        维护
        清洁刷
        旅行软袋
        存储袋

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        120 分钟
        充电
        • 1 小时充满电
        • 5 分钟快速充电
        自动电压
        100-240 伏

      • 操作简易

        干湿两用
        防水设计并容易清洗
        显示屏
        • 充电显示灯
        • 电池电量不足指示灯
        无需维护
        无需润滑油

      • 设计

        手柄
        防滑橡胶手柄

      • 服务

        2 年保修
        Y

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