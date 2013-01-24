如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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双重剪切技术实现良好修剪精确度。不锈钢刀头在运转时可自动研磨，持久如新。
此多功能一体化的修剪器方便地修剪和造型面部毛发、剪短头发以及令身体整洁美观。
使用采用双重剪切技术的无修剪梳金属修剪器，打造胡须、颈部和发际线周围整洁清晰的线条，或将体毛修剪到较短长度。
用我们的体毛修剪器舒适地剃刮颈部以下部位。我们的皮肤保护器系统可保护敏感的身体部位，让您舒适地将毛发剃至接近 0.5 毫米。
修剪后使用准确剃须刀，可使脸颊、下巴和颈部的边缘变得理想。
准确打造优美线条、轮廓和细节，精心塑造或改变个人造型。
轻松、舒适地剪除多余鼻毛和耳毛。
2 把短茬修剪梳（1、2 毫米），1 把可调节胡须修剪梳（3 - 7 毫米）、3 把发梳（9、12、16 毫米）和 2 把身体修剪梳（3、5 毫米）。
高性能锂电池每次 1 小时完全充电，可提供长达 120 分钟的运行时间。一次 5 分钟快充可完成一次完全修剪。
高品质的橡胶手柄在修剪时可带来卓越的舒适感和控制力。
此修剪器专为防水而设计，这样就可在淋浴时舒适地使用该修剪器，并可放在水龙头下轻松清洗。
使用便利的存储袋进行存放或携带。它可在您外出时容纳和保护您的修剪器及其所有工具。
我们所有的仪容产品都经久耐用。提供 2 年全球保修，全球电压通用。
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