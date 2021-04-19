Shaver series 6000 干湿两用电动剃须刀
剃须既贴面又快速
Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 和可清洗的剃须刀头，为您早晨的呵护剃须提升速度。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 6000 干湿两用电动剃须刀
剃须既贴面又快速
提升20%动力*
- MultiPrecision 刀片系统
- 5 向 Flex 剃须刀头
- 控油洁面刷
一小时充电
得益于强劲节能、持久耐用的电池，每次充电后均可获得更长的剃须时间。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
50 分钟无线剃须
在充电 1 小时后，您将获得 50 分钟以上的剃须时间，即剃须 17 次左右。该剃须刀只能在无线模式下操作。
刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验
5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。
干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
2 年保修，全球电压以及可替换刀片
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须
实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。
卡入式洁面刷，比用手清洁洁净
卡入我们的洁面刷，享受比用手清洁洁净的洁面体验。可配合您选择的洁面产品一起使用。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤清新、靓丽。
提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须
通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。
直观图标令功能简单易用
直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：3 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 -“拔出插头即可使用”符号 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯。
技术规格
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附件
- 维护
-
保护盖
- 卡入式
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控油洁面刷
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功率
- 自动电压
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100-240 伏
- 充电
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- 使用时间
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50 分钟/17 次剃须
- 电池类型
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镍氢电池
- 待机功耗
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0.1
瓦
- 最大功耗
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9
瓦
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设计
- 颜色
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美国队长
- 把手
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人体工学设计
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服务
- 2 年保修
-
是
- 替换刀头
-
每 2 年使用 SH50 更换一次
- 洁面刷 RQ560 或 RQ563
-
每 3-6 个月更换一次
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剃须性能
- 智能贴合
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5 向 Flex 剃须刀头
- 亲肤
-
干湿两用
- 剃须系统
-
MultiPrecision 刀片系统
- Turbo+ 模式
-
剃须，具有 20% 额外动力
-
操作简易
- 清洁
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全身水洗
- 显示屏
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3 格电池指示
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清洗提示
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更换提醒
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旅行锁符号
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“拔出插头即可使用”符号
- 工作中
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使用前拔掉插头
- 提升 20% 的动力 - 与不使用 Turbo+ 模式相比
- 卡入式洁面刷 - 根据外部临床试验结果（30 位受试者，洁面 3 小时后），相同条件下与手动清洁相比
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