3000 系列 Airfryer 空气炸锅 4.2 升
看得见的美味，品不尽的风味
16 种功能不仅仅限于煎炸，还包括速烘烤和炖煮数小时。只需几个简单步骤即可烹饪出美味的自制美食。配备时尚的观察窗，方便您查看所有食物何时达到完美烹制、香脆可口的状态。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
3000 系列 Airfryer 空气炸锅 4.2 升
看得见的美味，品不尽的风味
烹饪均匀，酥脆嫩滑
- 烹饪可视窗
- 增强高速空气循环技术
- 16 合 1 烹饪功能
- 省时省电
增强高速空气循环技术让食物快速均匀受热
专利 RapidAir Plus 技术采用独特的星形设计，使热空气在食物周围和内部快速循环，确保食物内外均匀受热，让您减少 30% 时间* 即可享用到美味的自制美食
时尚烹饪观察窗，方便观察烹饪状态
不必再猜来猜去。烹饪过程中可以随时观察食物烹制状态。美味看得见，烹饪也时尚。
美味无需妥协
83% 的客户认为，使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅 3000 系列烹饪鸡腿比使用烤箱烹饪味道更好。******
独特炸篮设计，轻松去除脂肪
去除高达 40% 的多余脂肪，让食物更健康、味道更鲜美***。炸篮可将食物与接油盘中的脂肪轻松分离。
HomeID 应用程序给您更多美食灵感
提供 10,000 多个专为 Airfryer 空气炸锅定制的美味食谱，并附有简单的分步说明。****
不再止步空气煎炸，16 种烹饪方式尽在掌握
烘焙、烧烤以及解冻和加热，16 种烹饪功能任您选择。另有多种设置可供选择，包括低至 40℃ 的温度设置以及长达 24 小时的脱水和发酵设置。
4.2 升大容量，满足全餐需求
足够容量满足全家用餐需求。可容纳高达 800 克蔬菜、6 个鸡腿、4 块三文鱼或 5 个松饼。
通过触摸屏轻松操控
易于使用的触摸屏有 12 个预设功能可供选择：冷冻薯条、新鲜薯条、鸡腿、肉类、鱼肉、早餐、蔬菜、松饼、素食、水果干、保温及一个收藏按钮，让您可以保存专属预设功能。
省时省电
相比烤箱，使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅烹饪的速度可提高 50%，省电高达 70%。*****
易于清洁
飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用不粘涂层设计，所有可拆卸部件均可放入洗碗机洗涤，让您省心省力，用更多时间享用美食
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 功率
-
1400
- 电压
-
220-240
- 频率
-
50
- 包装中的数量
-
1
- 电池产品
-
否
-
普通参数
- 主要材料
-
金属
- 次要材料
-
塑料
- 容量
-
4.2 升
- 隔热
-
是
- 防滑底座
-
是
- 透明盖子
-
是
- 接口
-
数字
- 电线长度
-
1 米
- 电线储藏格
-
是
- 保温功能
-
是
- 程序
-
12
- 炸篮个数
-
1
- 可拆卸炸篮
-
是
- 时间控制
-
是
- 遥控器
-
否
- 技术
-
增强高速空气循环技术
- 集成式开/关按键
-
是
- 自动关闭
-
是
- 可调控热力
-
是
- 电源指示灯
-
是
- 隔热手柄
-
是
- 可放心用洗碗机清洗
-
是
- 温度指示灯
-
是
- 隔热外壳
-
是
- 最高温度 (°C)
-
200 °C
- 随附附件 1
-
N/A
- 相关配件 1
-
烘烤套装
- 相关配件 2
-
烘焙套装
- 相关配件 3
-
紧凑型聚会套装
- 不粘涂层
-
是
- 保修
-
2 年
- 单或双炸篮
-
单炸篮
- 连接
-
否
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
397
- 产品宽度
-
286
- 产品高度
-
294
- 产品净重
-
4.6 千克
- 产品尺寸（长*宽*高）
-
397x286x294 毫米
- 包装长度
-
357
- 包装宽度
-
355
- 包装高度
-
356
- 包装重量
-
6.1 千克
- 包装尺寸
-
357x355x356 毫米
-
耐用性
- 外壳
-
可持续包装
- 手动
-
100% 可回收
- *与传统深油炸锅炸制的自制薯条相比
- **与采用高速空气循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅相比
- ***鸡腿：与生鸡腿相比，脂肪减少高达 40%
- ****每个国家/地区的食谱数量可能有所不同
- *****基于使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅进行的内部实验室测量；烹饪一块鸡胸肉（设置 160C，无预热）或三文鱼片（设置 200C，无预热）与使用 烤箱对比。确切的百分比可能因产品而异。
- ******MetrixLab 面向 30 位现有飞利浦 3000 系列 Airfryer 空气炸锅用户进行测试，2024 年 7 月
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