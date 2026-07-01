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    3000 系列 Airfryer 空气炸锅 4.2 升

    NA322/00

    看得见的美味，品不尽的风味

    16 种功能不仅仅限于煎炸，还包括速烘烤和炖煮数小时。只需几个简单步骤即可烹饪出美味的自制美食。配备时尚的观察窗，方便您查看所有食物何时达到完美烹制、香脆可口的状态。

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    3000 系列 Airfryer 空气炸锅 4.2 升

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    看得见的美味，品不尽的风味

    烹饪均匀，酥脆嫩滑

    • 烹饪可视窗
    • 增强高速空气循环技术
    • 16 合 1 烹饪功能
    • 省时省电
    增强高速空气循环技术让食物快速均匀受热

    增强高速空气循环技术让食物快速均匀受热

    专利 RapidAir Plus 技术采用独特的星形设计，使热空气在食物周围和内部快速循环，确保食物内外均匀受热，让您减少 30% 时间* 即可享用到美味的自制美食

    时尚烹饪观察窗，方便观察烹饪状态

    时尚烹饪观察窗，方便观察烹饪状态

    不必再猜来猜去。烹饪过程中可以随时观察食物烹制状态。美味看得见，烹饪也时尚。

    美味无需妥协

    美味无需妥协

    83% 的客户认为，使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅 3000 系列烹饪鸡腿比使用烤箱烹饪味道更好。******

    独特炸篮设计，轻松去除脂肪

    独特炸篮设计，轻松去除脂肪

    去除高达 40% 的多余脂肪，让食物更健康、味道更鲜美***。炸篮可将食物与接油盘中的脂肪轻松分离。

    HomeID 应用程序给您更多美食灵感

    HomeID 应用程序给您更多美食灵感

    提供 10,000 多个专为 Airfryer 空气炸锅定制的美味食谱，并附有简单的分步说明。****

    不再止步空气煎炸，16 种烹饪方式尽在掌握

    不再止步空气煎炸，16 种烹饪方式尽在掌握

    烘焙、烧烤以及解冻和加热，16 种烹饪功能任您选择。另有多种设置可供选择，包括低至 40℃ 的温度设置以及长达 24 小时的脱水和发酵设置。

    4.2 升大容量，满足全餐需求

    4.2 升大容量，满足全餐需求

    足够容量满足全家用餐需求。可容纳高达 800 克蔬菜、6 个鸡腿、4 块三文鱼或 5 个松饼。

    通过触摸屏轻松操控

    通过触摸屏轻松操控

    易于使用的触摸屏有 12 个预设功能可供选择：冷冻薯条、新鲜薯条、鸡腿、肉类、鱼肉、早餐、蔬菜、松饼、素食、水果干、保温及一个收藏按钮，让您可以保存专属预设功能。

    省时省电

    省时省电

    相比烤箱，使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅烹饪的速度可提高 50%，省电高达 70%。*****

    易于清洁

    易于清洁

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用不粘涂层设计，所有可拆卸部件均可放入洗碗机洗涤，让您省心省力，用更多时间享用美食

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      功率
      1400
      电压
      220-240
      频率
      50
      包装中的数量
      1
      电池产品

    • 普通参数

      主要材料
      金属
      次要材料
      塑料
      容量
      4.2 升
      隔热
      防滑底座
      透明盖子
      接口
      数字
      电线长度
      1 米
      电线储藏格
      保温功能
      程序
      12
      炸篮个数
      1
      可拆卸炸篮
      时间控制
      遥控器
      技术
      增强高速空气循环技术
      集成式开/关按键
      自动关闭
      可调控热力
      电源指示灯
      隔热手柄
      可放心用洗碗机清洗
      温度指示灯
      隔热外壳
      最高温度 (°C)
      200 °C
      随附附件 1
      N/A
      相关配件 1
      烘烤套装
      相关配件 2
      烘焙套装
      相关配件 3
      紧凑型聚会套装
      不粘涂层
      保修
      2 年
      单或双炸篮
      单炸篮
      连接

    • 重量和尺寸

      产品长度
      397
      产品宽度
      286
      产品高度
      294
      产品净重
      4.6 千克
      产品尺寸（长*宽*高）
      397x286x294 毫米
      包装长度
      357
      包装宽度
      355
      包装高度
      356
      包装重量
      6.1 千克
      包装尺寸
      357x355x356 毫米

    • 耐用性

      外壳
      可持续包装
      手动
      100% 可回收

    Badge-D2C

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    • *与传统深油炸锅炸制的自制薯条相比
    • **与采用高速空气循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅相比
    • ***鸡腿：与生鸡腿相比，脂肪减少高达 40%
    • ****每个国家/地区的食谱数量可能有所不同
    • *****基于使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅进行的内部实验室测量；烹饪一块鸡胸肉（设置 160C，无预热）或三文鱼片（设置 200C，无预热）与使用 烤箱对比。确切的百分比可能因产品而异。
    • ******MetrixLab 面向 30 位现有飞利浦 3000 系列 Airfryer 空气炸锅用户进行测试，2024 年 7 月

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