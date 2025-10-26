这款小巧的堆叠式双篮 Airfryer 空气炸锅能轻松做出美味餐食，并且可节省 45% 的台面空间。*
10 升超大容量堆叠式双篮 Airfryer 空气炸锅配备两个 5 升容量炸篮。这款家用 Airfryer 空气炸锅可轻松烹制 1.4 千克薯条、2 千克蔬菜或 24 个鸡腿。每个 5 升炸篮还能轻松放入一整只 1.2 千克的鸡。
得益于垂直高速空气循环技术，尽享外酥里嫩的完美餐食。从顶部吹出的热风在食物周围循环流动，确保食物受热均匀。
自动同步 2 个炸篮的烹饪时间，以便同时备好餐食。
在 HomeID 应用程序上探索双炸篮 Airfryer 空气炸锅，设有个性化食谱。享受逐步指导，采用为您的 Airfryer 空气炸锅量身定制的设置，烹制数百种美味佳肴。
新一代涂层不含全氟和多氟烷基物质 (PFAS)：具有不粘特性、耐用、防刮擦且易于清洁。
每次烹饪都能完美呈现，一切尽在眼前。利用便捷的可视窗口，无需拉出炸篮即可查看食物烹饪状态。
方便的“摇晃提醒”功能会提示您摇晃食物或将食物翻面，确保食物受热更均匀、口感更佳。
设置时间和温度，即可启用 13 种烹饪方法之一：烘焙、烧烤、烘烤等。也可从 6 种方便的预设食材中选择，简化烹饪过程。
只需轻触一下按钮，即可快速复制两个炸篮的烹饪时间和温度设置。
相比烤箱，使用飞利浦双炸篮 Airfryer 空气炸锅烹饪的速度可提高 40%，省电高达 65%。***
减少清洁时间，让您有更多时间享用美食。飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用不粘涂层设计，所有可拆卸部件均可放入洗碗机洗涤。
普通参数
原产地
技术规格
普通参数
重量和尺寸
耐用性
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。