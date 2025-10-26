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    4000 系列 双层双炸篮 Airfryer 空气炸锅

    NA462/70

    餐食数量翻倍，占用空间减少 45%

    堆叠式双篮 Airfryer 空气炸锅可一次性烹制两份完整餐食，同时节省空间。更重要的是，得益于垂直高速空气循环技术，每一次做出的餐食都酥脆多汁，美味可口。

    查看所有优势

    4000 系列 双层双炸篮 Airfryer 空气炸锅

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    餐食数量翻倍，占用空间减少 45%

    两道菜肴均能完美烹制，且可同时出锅

    • 占用空间减少 45%
    • 2 个堆叠式炸篮，餐食数量翻倍
    • 采用高速空气循环技术，受热均匀，实现酥脆口感
    • 一锅双出，效率翻倍
    堆叠式设计将占用的台面空间减少一半

    堆叠式设计将占用的台面空间减少一半

    这款小巧的堆叠式双篮 Airfryer 空气炸锅能轻松做出美味餐食，并且可节省 45% 的台面空间。*

    2 个堆叠式炸篮，容量翻倍

    2 个堆叠式炸篮，容量翻倍

    10 升超大容量堆叠式双篮 Airfryer 空气炸锅配备两个 5 升容量炸篮。这款家用 Airfryer 空气炸锅可轻松烹制 1.4 千克薯条、2 千克蔬菜或 24 个鸡腿。每个 5 升炸篮还能轻松放入一整只 1.2 千克的鸡。

    外酥里嫩，受热均匀，减脂高达 90%**

    外酥里嫩，受热均匀，减脂高达 90%**

    得益于垂直高速空气循环技术，尽享外酥里嫩的完美餐食。从顶部吹出的热风在食物周围循环流动，确保食物受热均匀。

    安排好时间，同时做好菜肴

    安排好时间，同时做好菜肴

    自动同步 2 个炸篮的烹饪时间，以便同时备好餐食。

    HomeID 应用程序上有专为 Airfryer 空气炸锅定制的美味食谱

    HomeID 应用程序上有专为 Airfryer 空气炸锅定制的美味食谱

    在 HomeID 应用程序上探索双炸篮 Airfryer 空气炸锅，设有个性化食谱。享受逐步指导，采用为您的 Airfryer 空气炸锅量身定制的设置，烹制数百种美味佳肴。

    陶瓷涂层

    陶瓷涂层

    新一代涂层不含全氟和多氟烷基物质 (PFAS)：具有不粘特性、耐用、防刮擦且易于清洁。

    实时观察食物烹饪状态

    实时观察食物烹饪状态

    每次烹饪都能完美呈现，一切尽在眼前。利用便捷的可视窗口，无需拉出炸篮即可查看食物烹饪状态。

    摇晃提醒，烹饪效果更佳

    摇晃提醒，烹饪效果更佳

    方便的“摇晃提醒”功能会提示您摇晃食物或将食物翻面，确保食物受热更均匀、口感更佳。

    13 种烹饪模式 + 6 种预设食材，尽享丰富烹饪体验

    13 种烹饪模式 + 6 种预设食材，尽享丰富烹饪体验

    设置时间和温度，即可启用 13 种烹饪方法之一：烘焙、烧烤、烘烤等。也可从 6 种方便的预设食材中选择，简化烹饪过程。

    轻松在两个炸篮之间复制烹饪设置。

    轻松在两个炸篮之间复制烹饪设置。

    只需轻触一下按钮，即可快速复制两个炸篮的烹饪时间和温度设置。

    省时省电

    省时省电

    相比烤箱，使用飞利浦双炸篮 Airfryer 空气炸锅烹饪的速度可提高 40%，省电高达 65%。***

    易清洗

    易清洗

    减少清洁时间，让您有更多时间享用美食。飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用不粘涂层设计，所有可拆卸部件均可放入洗碗机洗涤。

    技术规格

    • 普通参数

      可用洗碗机清洗的部件

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      功率
      2750 瓦
      电压
      220-240 伏
      频率
      50 赫兹
      包装中的数量
      1
      电池产品

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      次要材料
      金属
      颜色
      机身：上部炭灰色，下部黑色
      次要颜色
      手柄：铜色
      容量
      10 L
      防滑底座
      透明盖子
      接口
      数字
      电线长度
      1.0 米
      重新加热功能
      保温功能
      程序
      6
      烹饪方式
      炸、烤、烧烤、烘焙、一锅烹饪、炒、煎、冷冻食品烹饪、再加热、解冻、脱水、烤面包、炖
      炸篮个数
      2
      可拆卸炸篮
      时间范围
      0–1 小时
      温度范围
      40–200°C
      时间控制
      遥控器
      技术
      高速空气循环
      集成式开/关按键
      自动关闭
      可调控热力
      电源指示灯
      隔热手柄
      可放心用洗碗机清洗
      温度指示灯
      隔热外壳
      最高温度 (°C)
      200
      陶瓷涂层
      不粘涂层
      保修
      2 年
      单或双炸篮
      双炸篮

    • 重量和尺寸

      产品长度
      46.9 厘米
      产品宽度
      23.3 厘米
      产品高度
      39.9 厘米
      产品净重
      8.98 千克
      产品尺寸（长*宽*高）
      46.9 厘米（长）x 23.3 厘米（宽）x 39.9 厘米（高）
      包装长度
      52.0 厘米
      包装宽度
      27.5 厘米
      包装高度
      43.5 厘米
      包装重量
      11.23 千克
      包装尺寸
      52 厘米（长）x 27.5 厘米（宽）x 43.5 厘米（高）

    • 耐用性

      外壳
      可持续包装
      手动
      100% 可回收

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    • *与其他飞利浦 Airfryer 空气炸锅相比
    • **与采用传统深油炸锅炸出的自制薯条相比
    • ***内部实验室测量：使用 NA46x 烹制三文鱼和鸡胸肉与使用 A 级烤箱对比。测试结果可能因食谱而异

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