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    Nose trimmer series 3000 舒适的鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

    NT3160/10

    安全无拉扯

    飞利浦 NOSETRIMMER Series 3000 可轻柔去除多余鼻毛、耳毛和眉毛。管状盾保护技术和专门设计的修剪器角度确保快速、轻松和舒适地修剪，安全无拉扯。

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    官方建议零售价: ￥179.00

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    • 网罩系统，理想角度
    • 全机身水洗，AA 电池
    • 2 把眉梳，软袋
    先进的网罩系统，防止拉扯、划伤和割伤

    先进的网罩系统，防止拉扯、划伤和割伤

    凭借突破性的管状盾保护技术，修剪器刀片采用一层纤薄刀网保护，弧形尖部设计可减少皮肤刺激。此外，修剪器设计旨在防止毛发夹到两个单独移动的修剪刀片中间，安全无拉扯。

    精确和锋利的修剪狭缝

    精确和锋利的修剪狭缝

    刀片和网罩具有精确和锋利的修剪狭缝，确保快速有效地修剪所有毛发。

    便于存放所有附件

    便于存放所有附件

    软袋内含：AA 电池和 2 把眉梳。

    轻松握持和控制，湿剃轻松

    轻松握持和控制，湿剃轻松

    带纹路的手柄可在男士使用鼻毛修剪器时提供更好的抓握和控制，并且开关的位置便于操作。

    加热时间

    加热时间

    立即开始使用耳鼻修剪器，包装盒内随附 AA 电池。

    刀片无需使用润滑油

    刀片无需使用润滑油

    无需使用润滑油，易于维护。

    购买保修

    购买保修

    所有理容产品均采用持久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑油。

    轻松修剪耳朵或鼻内毛发

    飞利浦鼻毛修剪器经过精心设计，其理想角度可轻松修剪耳朵、鼻内及眉毛上的毛发。飞利浦鼻毛修剪器可确保有效去除所有多余毛发。

    简单但彻底的清洁

    100% 防水胡须修剪器，只需在水龙头下冲洗，即可实现彻底、轻松的清洁。

    2 把眉梳，便于修整眉毛

    使用 3 或 5 毫米眉梳将眉毛修剪或修整成统一的长度。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒

    • 功率

      电源
      AA 电池

    • 设计

      表面处理
      银漆和橡胶
      颜色
      黑色和灰色
      把手
      软橡胶手柄

    • 服务

      2 年全球保修

    • 切剃系统

      切剃部件
      不锈钢刀头
      宽刀片鼻毛修剪器
      21 毫米（13/16 英寸）
      长度设定档数
      3
      2 把眉梳
      3 和 5 毫米（1/8 英寸和 3/16 英寸）

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      无需维护
      无需润滑油

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