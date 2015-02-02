Nose trimmer series 3000 舒适的鼻毛、耳毛及眉毛修剪器
安全无拉扯
飞利浦 NOSETRIMMER Series 3000 可轻柔去除多余鼻毛、耳毛和眉毛。管状盾保护技术和专门设计的修剪器角度确保快速、轻松和舒适地修剪，安全无拉扯。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥179.00
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Nose trimmer series 3000 舒适的鼻毛、耳毛及眉毛修剪器
安全无拉扯
快速、安全地修剪鼻毛、耳毛和眉毛
- 安全无拉扯
- 网罩系统，理想角度
- 全机身水洗，AA 电池
- 2 把眉梳，软袋
先进的网罩系统，防止拉扯、划伤和割伤
凭借突破性的管状盾保护技术，修剪器刀片采用一层纤薄刀网保护，弧形尖部设计可减少皮肤刺激。此外，修剪器设计旨在防止毛发夹到两个单独移动的修剪刀片中间，安全无拉扯。
精确和锋利的修剪狭缝
刀片和网罩具有精确和锋利的修剪狭缝，确保快速有效地修剪所有毛发。
便于存放所有附件
软袋内含：AA 电池和 2 把眉梳。
轻松握持和控制，湿剃轻松
带纹路的手柄可在男士使用鼻毛修剪器时提供更好的抓握和控制，并且开关的位置便于操作。
加热时间
立即开始使用耳鼻修剪器，包装盒内随附 AA 电池。
购买保修
所有理容产品均采用持久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑油。
轻松修剪耳朵或鼻内毛发
飞利浦鼻毛修剪器经过精心设计，其理想角度可轻松修剪耳朵、鼻内及眉毛上的毛发。飞利浦鼻毛修剪器可确保有效去除所有多余毛发。
简单但彻底的清洁
100% 防水胡须修剪器，只需在水龙头下冲洗，即可实现彻底、轻松的清洁。
2 把眉梳，便于修整眉毛
使用 3 或 5 毫米眉梳将眉毛修剪或修整成统一的长度。
技术规格
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附件
- 收纳盒
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是
-
功率
- 电源
-
AA 电池
-
设计
- 表面处理
-
银漆和橡胶
- 颜色
-
黑色和灰色
- 把手
-
软橡胶手柄
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服务
- 2 年全球保修
-
是
-
切剃系统
- 切剃部件
-
不锈钢刀头
- 宽刀片鼻毛修剪器
-
21 毫米（13/16 英寸）
- 长度设定档数
-
3
- 2 把眉梳
-
3 和 5 毫米（1/8 英寸和 3/16 英寸）
-
操作简易
- 清洁
-
全身水洗
- 无需维护
-
无需润滑油
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