搜索词

  • 安全、快速、简便 安全、快速、简便 安全、快速、简便

    Nose trimmer series 3000 防水鼻毛修剪器

    NT9110/10

    安全、快速、简便

    飞利浦鼻毛、耳毛和眉毛修剪器采用精确实用的微型修剪器，修剪起来安全、快速而简便

    查看所有优势

    Nose trimmer series 3000 防水鼻毛修剪器

    相似产品

    See all 精细修剪器和鼻毛修剪器

    安全、快速、简便

    适用于鼻毛、耳毛和眉毛

    • 鼻毛、耳毛和眉毛
    • Safeguard 精确修发器
    • 2 把眉梳
    Safeguard 修剪器，有效防止拉扯、刮伤和过敏

    Safeguard 修剪器，有效防止拉扯、刮伤和过敏

    突破性的飞利浦 SafeGuard 修剪器刀片采用一层纤薄刀网保护，只会修剪毛发，不会伤到您的皮肤。另外，毛发也不会夹到两个单独移动的修剪刀片中间，保证不会造成拉扯。

    软质把手，操控自如

    软质把手，操控自如

    软质橡胶把手令握持无比舒适，即使手湿，也可以灵活操控产品。

    理想角度，轻松修剪，极致享受

    理想角度，轻松修剪，极致享受

    技术规格

    • 轻松造型

      造型工具
      2 把眉梳

    • 维护

      保修
      2 年全球保修
      耐用性
      保护盖

    • 舒适

      握柄
      • 理想角度，轻松修剪
      • 软质握面，操控自如

    • 操作简易

      干湿两用
      100% 防水，便于使用和清洁

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。