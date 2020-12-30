Nose trimmer series 3000 防水鼻毛修剪器
安全、快速、简便
飞利浦鼻毛、耳毛和眉毛修剪器采用精确实用的微型修剪器，修剪起来安全、快速而简便 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Nose trimmer series 3000 防水鼻毛修剪器
安全、快速、简便
适用于鼻毛、耳毛和眉毛
- 鼻毛、耳毛和眉毛
- Safeguard 精确修发器
- 2 把眉梳
Safeguard 修剪器，有效防止拉扯、刮伤和过敏
突破性的飞利浦 SafeGuard 修剪器刀片采用一层纤薄刀网保护，只会修剪毛发，不会伤到您的皮肤。另外，毛发也不会夹到两个单独移动的修剪刀片中间，保证不会造成拉扯。
软质把手，操控自如
软质橡胶把手令握持无比舒适，即使手湿，也可以灵活操控产品。
技术规格
-
轻松造型
- 造型工具
-
2 把眉梳
-
维护
- 保修
-
2 年全球保修
- 耐用性
-
保护盖
-
舒适
- 握柄
-
-
操作简易
- 干湿两用
-
100% 防水，便于使用和清洁
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。