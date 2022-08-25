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    空气蒸锅 空气蒸锅 7000 系列

    NX0960/88

    在家臻享口感鲜、营养鲜、多样鲜

    飞利浦全新NX0960/88空气蒸烤锅，通过精准控制时间、温度和湿度，提升菜肴的风味和口感，烹饪出的蔬菜口感爽脆、色泽鲜亮；鱼肉鲜美多汁；肉类鲜嫩弹牙，锁住食材鲜美口感的同时，还可有效保留高达90%*的营养成分。配合“飞利浦智慧家”智联功能，让你解放双手轻松烹饪，让您在家臻享口感鲜、营养鲜、多样鲜。

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    空气蒸锅 空气蒸锅 7000 系列

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    在家臻享口感鲜、营养鲜、多样鲜

    探索美味营养的美好世界

    • Climate Control 气候精控科技
    • NutriFlavor 气候锁鲜科技
    • 八合一多功能一体，一键智享花样烹饪
    • 手机智联“飞利浦智慧家APP”
    • 内附多样配件,包括烹饪盘、烹饪锅、烹饪篮、底部托盘+托盘栅格
    锁住高达90%*的营养成分，在家臻享健康美味

    锁住高达90%*的营养成分，在家臻享健康美味

    • 有效保留西兰花、彩椒、豌豆中高达90%的维生素C，三文鱼中高达93%的欧米伽3和欧米伽6，以及牛肉中高达90%的铁元素

    3种清洁程序可供选择，

    3种清洁程序可供选择，

    • 蒸汽预清洁：热蒸汽高温循环烹饪箱，有助于软化烹饪箱内的油脂和污垢，便于后续清洁。 • 内部系统清洁：用水清洗产品内部系统。 • 除垢：有助于保持机器正常运作，并延长使用寿命。 所有部件均可拆卸并可放心用洗碗机清洗。

    家用烹饪容量，具有现代、流线型设计

    家用烹饪容量，具有现代、流线型设计

    外形和功能都经过精心考量，采用流线型的现代设计以及玻璃盖，烹饪过程一目了然。

    八合一多功能一体

    八合一多功能一体

    蒸、空气蒸、慢炖、低温慢煮、烘烤、烘焙、再加热、解冻八大烹饪模式，一键智享花样烹饪。

    凭借 NutriU 连接，烹饪方法不断增加

    凭借 NutriU 连接，烹饪方法不断增加

    借助 NutriU 连接，空气炊具不仅会定期更新新的烹饪方法和功能，还会根据您最喜欢的烹饪方式提出新的想法。要获得新的指导和灵感，请继续关注 NutriU。

    烹饪速度加快达 30%，而且节能效率高达 70%***

    在享受健康美味菜肴的同时，节省电费，更可持续地生活。使用空气炊具，可以保留多达 90% 的营养成分*，烹饪速度加快达 30%，而且节能效率高达 70%***

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      功率
      1650  W
      电线长度
      0.8  m
      蒸汤出口
      右侧

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      438x345x232  mm
      产品尺寸（长x宽x高）
      403mmx315mmx307mm
      产品重量
      7.98  kg
      尺寸（高度包含开盖）
      495 mm

    • 普通参数

      产品功能
      • NutriFlavor 技术
      • 湿度控制
      • 开/关按键
      • 温度控制
      • 时间控制
      • LED屏幕
      • 轻松清洁
      • 自动关闭
      • 可用洗碗机清洗（仅附件）
      • 包括 4 个配件（篮子、底盘、烹饪锅和第二层）
      • 7L 容量（2.2L 篮子、2L 锅）

    • 设计和外观

      机身材料
      塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    Badge-D2C

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    • *根据飞利浦实验室测试结果：在空气蒸烹饪模式下烹饪西兰花、豌豆（8分钟）和彩椒（10分钟）后，测得对食材中维生素的保留率高达90%；在空气蒸烹饪模式下烹饪三文鱼17分钟后，测得对食材中欧米伽3和欧米伽6的保留率高达93%；在空气蒸烹饪模式下烹饪牛肉16分钟后，测得对食材中铁元素的保留率高达90%。
    • *每个国家/地区的食谱数量可能有所不同。
    • **烹饪一份鸡肉或鲑鱼片。160°C 高湿度空气蒸煮设置对比 A 级烤箱中的 180°C。内部测试实验室测量

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