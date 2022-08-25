在家臻享口感鲜、营养鲜、多样鲜

飞利浦全新NX0960/88空气蒸烤锅，通过精准控制时间、温度和湿度，提升菜肴的风味和口感，烹饪出的蔬菜口感爽脆、色泽鲜亮；鱼肉鲜美多汁；肉类鲜嫩弹牙，锁住食材鲜美口感的同时，还可有效保留高达90%*的营养成分。配合“飞利浦智慧家”智联功能，让你解放双手轻松烹饪，让您在家臻享口感鲜、营养鲜、多样鲜。