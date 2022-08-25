NX0960/88
在家臻享口感鲜、营养鲜、多样鲜
飞利浦全新NX0960/88空气蒸烤锅，通过精准控制时间、温度和湿度，提升菜肴的风味和口感，烹饪出的蔬菜口感爽脆、色泽鲜亮；鱼肉鲜美多汁；肉类鲜嫩弹牙，锁住食材鲜美口感的同时，还可有效保留高达90%*的营养成分。配合“飞利浦智慧家”智联功能，让你解放双手轻松烹饪，让您在家臻享口感鲜、营养鲜、多样鲜。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
• 有效保留西兰花、彩椒、豌豆中高达90%的维生素C，三文鱼中高达93%的欧米伽3和欧米伽6，以及牛肉中高达90%的铁元素
• 蒸汽预清洁：热蒸汽高温循环烹饪箱，有助于软化烹饪箱内的油脂和污垢，便于后续清洁。 • 内部系统清洁：用水清洗产品内部系统。 • 除垢：有助于保持机器正常运作，并延长使用寿命。 所有部件均可拆卸并可放心用洗碗机清洗。
外形和功能都经过精心考量，采用流线型的现代设计以及玻璃盖，烹饪过程一目了然。
蒸、空气蒸、慢炖、低温慢煮、烘烤、烘焙、再加热、解冻八大烹饪模式，一键智享花样烹饪。
借助 NutriU 连接，空气炊具不仅会定期更新新的烹饪方法和功能，还会根据您最喜欢的烹饪方式提出新的想法。要获得新的指导和灵感，请继续关注 NutriU。
在享受健康美味菜肴的同时，节省电费，更可持续地生活。使用空气炊具，可以保留多达 90% 的营养成分*，烹饪速度加快达 30%，而且节能效率高达 70%***
原产地
技术规格
重量和尺寸
普通参数
设计和外观
服务
可持续性
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