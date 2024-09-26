迅速干净的剃须效果，剃须刀每秒可捕捉多达3000根须发*(1)。马达强劲，整机低噪，净享舒适剃须体验。
3D 浮动刀头旨在最大程度地减少皮肤刺激，即便在难以剃须部位，也可为您提供出色的皮肤接触体验，每秒可覆盖 60 平方厘米的有效剃须面积*。
随身携带的 2 合 1 理容套装，满足您的出行需求。鼻毛修剪器，让你体验剃须刀的多功能性。只需简单卡入配件，即可修剪多余的鼻毛和耳毛。
便携的出行收纳包可确保您的理容用品安全有序的放置。这款收纳包设计时尚，不仅可以用来收纳，更是潮流单品。
体验高性能的锂电池带来的便利，一次充电，可使用6周*(3)。充电时间仅需1小时，让准备工作更轻松简单。需要紧急剃须？只需插上电源5分钟，就能获得足够的电量进行一次全面剃须。
旅行锁能确保剃须刀被安全锁住，让出行更安全省心。磁吸保护盖可保持刀头洁净，旅行锁可防止剃须刀被误触开启，让您安心享受旅程
便携式电动剃须刀，为您的每一次出行提供卓越体验。小巧的设计、时尚的外观以及高端的金属质感，让您在任何场合都能脱颖而出。体验便利和高效的净剃表现，绝不妥协。
18片欧洲进口钢材制成的自研磨刀片，让您拥有出色的净剃体验。每分钟高达2,200,000次贴肤切剃*(1)，高效净剃且剃得舒适、光滑和均匀。
专为有瑕疵的年轻肌肤设计的低敏钢材，且刀刃的抗腐蚀性比常见厨房刀具钢强28倍*(2)。
我们的剃须刀经过严格测试，确保能满足个性化的需求，提供稳定耐用的性能。我们精确耐用的自研磨刀片，让您每天享受持久如新的剃须体验。
可根据您的需要调整您的剃须方式。无论您喜欢方便舒适的干剃，还是与泡沫和凝胶搭配以获得清爽的湿剃。我们的剃须刀都能满足您的需求。IPX7 防水功能让您可以在自来水下轻松地清洁剃须刀。
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件
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