畅享舒适洁净的剃须体验。配备 18 片自动研磨舒适切剃刀片，每次都能剃掉所有方向生长的须发，使其光滑甚至彻底洁净。
贴合您的面部轮廓，带来顺畅丝滑的剃须体验。剃须刀头可以在三个不同方向灵活浮动，贴合您的面部轮廓，即使是难以触及的区域也能实现洁净剃须。
非常适合随时随地修整和剃须。这款剃须刀身形小巧便携，让您可以随时随地快速修整，在繁忙的日程中节省些许时间。无论是突然召开的会议、计划外的出行，还是旅途中的快速修整，这款便携式剃须刀都能让您时刻呈现精致面貌。
让旅途安心无忧。配备强劲耐用的电池，一次充电即可享受长达 2 个月的剃须服务*。匆忙赶时间？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
无论是在水龙头下冲洗，还是在淋浴时使用，都能轻松应对。IPX7 防水等级意味着可在一米深的水中浸泡长达 30 分钟。
这款剃须刀采用防水设计，可在水龙头下冲洗，非常方便。内置的胡茬储藏室可以捕获一次切剃的所有须发，确保容易整理，即使在旅途中也能方便使用。
配备方便的豪华出行收纳包，无论在家还是外出，均可确保剃须刀保持安全整洁，方便您随时使用。
内置旅行锁可防止剃须刀在旅途中意外打开。
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件
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