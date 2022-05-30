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    Electric compact shaver 电动便携剃须刀

    PQ888/06

    随时随地贴合剃须

    这款时尚小巧的剃须刀非常适合随时随地修整和剃须。它配备 18 片自动研磨舒适切剃刀片，助您随时随地都能获得快速、干净的剃须效果。

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    Electric compact shaver 电动便携剃须刀

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    随时随地贴合剃须

    • 舒适切剃刀片
    • 小巧身形
    • 3D 浮动刀头
    • 干湿双剃
    配备舒适切剃刀片，剃须更快更舒适

    配备舒适切剃刀片，剃须更快更舒适

    畅享舒适洁净的剃须体验。配备 18 片自动研磨舒适切剃刀片，每次都能剃掉所有方向生长的须发，使其光滑甚至彻底洁净。

    3D 浮动刀头让剃须更舒适

    3D 浮动刀头让剃须更舒适

    贴合您的面部轮廓，带来顺畅丝滑的剃须体验。剃须刀头可以在三个不同方向灵活浮动，贴合您的面部轮廓，即使是难以触及的区域也能实现洁净剃须。

    小巧身形，强力剃须

    小巧身形，强力剃须

    非常适合随时随地修整和剃须。这款剃须刀身形小巧便携，让您可以随时随地快速修整，在繁忙的日程中节省些许时间。无论是突然召开的会议、计划外的出行，还是旅途中的快速修整，这款便携式剃须刀都能让您时刻呈现精致面貌。

    强劲电池，快速充电

    强劲电池，快速充电

    让旅途安心无忧。配备强劲耐用的电池，一次充电即可享受长达 2 个月的剃须服务*。匆忙赶时间？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    方便的干式剃须或清爽的湿剃

    方便的干式剃须或清爽的湿剃

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    IPX7 防水设计：可在淋浴时使用，完全可清洗

    IPX7 防水设计：可在淋浴时使用，完全可清洗

    无论是在水龙头下冲洗，还是在淋浴时使用，都能轻松应对。IPX7 防水等级意味着可在一米深的水中浸泡长达 30 分钟。

    易于清洁

    易于清洁

    这款剃须刀采用防水设计，可在水龙头下冲洗，非常方便。内置的胡茬储藏室可以捕获一次切剃的所有须发，确保容易整理，即使在旅途中也能方便使用。

    用于存放和保护剃须刀的豪华出行收纳包

    用于存放和保护剃须刀的豪华出行收纳包

    配备方便的豪华出行收纳包，无论在家还是外出，均可确保剃须刀保持安全整洁，方便您随时使用。

    内置旅行锁，让旅途更安心

    内置旅行锁，让旅途更安心

    内置旅行锁可防止剃须刀在旅途中意外打开。

    充电方便

    充电方便

    在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件

    技术规格

    • 附件

      旅行和存放
      • 保护盖
      • 豪华精美软袋

    • 功率

      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      使用时间
      60 分钟
      电池类型
      锂电池
      自动电压
      5 V

    • 设计

      颜色
      • 碳灰色
      • 暗夜黑
      把手
      人体工学设计
      剃须刀头
      五边形

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年使用 SH20 或 SH30 更换一次
      保修
      2 年

    • 剃须性能

      智能贴合
      3D 浮动刀头
      剃须系统
      • 舒适切剃系统
      • 轮廓跟踪技术

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      工作中
      无线使用
      干湿两用
      干湿两用

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