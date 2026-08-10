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  • 超快速度。超紧凑设计。 超快速度。超紧凑设计。 超快速度。超紧凑设计。

    PerfectCare 6000 系列 Steam Generator Iron

    PSG6064/80

    超快速度。超紧凑设计。

    PerfectCare 6000 系列旨在提供出色的蒸汽性能，现采用全新紧凑设计。熨烫更快速，同时不占用您的存储空间。OptimalTEMP 智能温控科技，零烫坏保证*。

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    PerfectCare 6000 系列 Steam Generator Iron

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    超快速度。超紧凑设计。

    • 强劲蒸汽
    • 保证不会烫坏衣物*
    • 1.8 升可拆卸水箱
    • 紧凑设计
    OptimalTEMP 智能温控科技，零烫坏保证

    OptimalTEMP 智能温控科技，零烫坏保证

    采用 OptimalTEMP 智能温控科技，只需一个理想温控设置即可实现出色熨烫效果。我们保证这款电熨斗在无人看管时不会烫坏任何可熨烫面料。您可以放心地将其放在衣物或熨衣板上。

    强劲蒸汽去除褶皱

    强劲蒸汽去除褶皱

    强劲、持续的蒸汽释放可有效去除褶皱，即使是最厚的织物上最为顽固的褶皱也可去除。

    轻松除垢，延长电熨斗使用寿命

    轻松除垢，延长电熨斗使用寿命

    借助 Smart Calc Clean 内置除垢系统，轻松保养您的蒸汽压力电熨斗。它会提醒您何时需要除垢，并配有容器，让除垢过程简单安全。由于可重复使用，您将节省开支，无需购买额外滤芯。

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    自动关机功能节省能源，使用更安心

    轻盈小巧，方便使用和存放

    轻盈小巧，方便使用和存放

    得益于紧凑的尺寸，熨烫衣物时轻便易操作。它甚至可以放在熨衣板上。但不要以为体积小就意味着功率弱。借助我们独有的 ProVelocity 技术，我们打造出比以往更轻便、更紧凑的强劲蒸汽压力电熨斗。

    安全搬运锁可安全轻松携带

    安全搬运锁可安全轻松携带

    将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。

    1.8 升可分离式水箱，方便加水

    1.8 升可分离式水箱，方便加水

    1.8 升透明水箱可持续使用长达 1.5 小时。清晰查看剩余水量，并可随时通过水箱下方的大注水口轻松加水。

    SteamGlide Advanced 底板：极致顺滑与耐用

    SteamGlide Advanced 底板：极致顺滑与耐用

    飞利浦 Solgel 4.0 技术采用先进纳米钛涂层，在所有衣物上提供卓越顺滑性能，同时凭借轻量化底板确保舒适的熨烫体验。

    技术规格

    • 普通参数

      产品类型
      强劲蒸汽压力电熨斗
      加热时间
      2 分钟
      超轻电熨斗
      底板材料
      SteamGlide Advanced
      底板名称
      SteamGlide Advanced
      底板顺滑性能
      更好
      底板防刮擦
      最佳
      除水垢系统
      除垢解决方案 - 智能除垢
      除垢提示
      声光提示
      分离式水箱
      适合使用自来水
      水箱容量
      1.8 升
      在使用过程中随时重新注水
      垂直蒸汽熨烫
      电源线存储装置
      尼龙搭扣固定
      软管存放
      储藏格
      保修/保障
      2 年全球保修

    • 技术规格

      功率
      2400 瓦
      压力
      8.0 巴
      直接使用
      声光提示
      持续蒸汽喷射速率
      高达 150 克/分钟
      随选蒸汽
      蒸汽束喷射
      600克
      频率
      50-60赫兹
      电压
      220-240 伏
      技术
      OptimalTEMP 智能温控科技，ProVelocity 蒸汽引擎

    • 安全

      自动关闭
      电源开关
      安全搬运锁
      安全适用于所有可熨烫面料

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      16.8 x 26.9 x 36.8厘米
      包装尺寸（宽 x 高 x 长）
      22.7 x 34.2 x 43.0厘米
      电源线长度
      1.65米
      软管长度
      1.6米
      熨烫机重量
      1.2千克
      产品重量
      3.4千克
      包装总重量
      4.4千克

    • 附件

      防烫手套
      除垢托盘
      除垢容器

    • 可持续性

      节能模式（Eco 功能）
      节能高达30%
      包装
      90% 回收纸板
      采用可回收塑料
      0.4
      用户手册
      FSC MIX 纸张

    • 原产地

      生产地
      印度尼西亚

    • 快速去皱

      持续蒸汽喷射速率
      150 克/分钟

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    • 适用于所有可熨烫衣物

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