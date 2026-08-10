PerfectCare 6000 系列 Steam Generator Iron
超快速度。超紧凑设计。
PerfectCare 6000 系列旨在提供出色的蒸汽性能，现采用全新紧凑设计。熨烫更快速，同时不占用您的存储空间。OptimalTEMP 智能温控科技，零烫坏保证*。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
PerfectCare 6000 系列 Steam Generator Iron
超快速度。超紧凑设计。
- 强劲蒸汽
- 保证不会烫坏衣物*
- 1.8 升可拆卸水箱
- 紧凑设计
OptimalTEMP 智能温控科技，零烫坏保证
采用 OptimalTEMP 智能温控科技，只需一个理想温控设置即可实现出色熨烫效果。我们保证这款电熨斗在无人看管时不会烫坏任何可熨烫面料。您可以放心地将其放在衣物或熨衣板上。
强劲蒸汽去除褶皱
强劲、持续的蒸汽释放可有效去除褶皱，即使是最厚的织物上最为顽固的褶皱也可去除。
轻松除垢，延长电熨斗使用寿命
借助 Smart Calc Clean 内置除垢系统，轻松保养您的蒸汽压力电熨斗。它会提醒您何时需要除垢，并配有容器，让除垢过程简单安全。由于可重复使用，您将节省开支，无需购买额外滤芯。
自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
自动关机功能节省能源，使用更安心
轻盈小巧，方便使用和存放
得益于紧凑的尺寸，熨烫衣物时轻便易操作。它甚至可以放在熨衣板上。但不要以为体积小就意味着功率弱。借助我们独有的 ProVelocity 技术，我们打造出比以往更轻便、更紧凑的强劲蒸汽压力电熨斗。
安全搬运锁可安全轻松携带
将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。
1.8 升可分离式水箱，方便加水
1.8 升透明水箱可持续使用长达 1.5 小时。清晰查看剩余水量，并可随时通过水箱下方的大注水口轻松加水。
SteamGlide Advanced 底板：极致顺滑与耐用
飞利浦 Solgel 4.0 技术采用先进纳米钛涂层，在所有衣物上提供卓越顺滑性能，同时凭借轻量化底板确保舒适的熨烫体验。
技术规格
-
普通参数
- 产品类型
-
强劲蒸汽压力电熨斗
- 加热时间
-
2 分钟
- 超轻电熨斗
-
否
- 底板材料
-
SteamGlide Advanced
- 底板名称
-
SteamGlide Advanced
- 底板顺滑性能
-
更好
- 底板防刮擦
-
最佳
- 除水垢系统
-
除垢解决方案 - 智能除垢
- 除垢提示
-
声光提示
- 分离式水箱
-
是
- 适合使用自来水
-
是
- 水箱容量
-
1.8 升
- 在使用过程中随时重新注水
-
是
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 电源线存储装置
-
尼龙搭扣固定
- 软管存放
-
储藏格
- 保修/保障
-
2 年全球保修
-
技术规格
- 功率
-
2400 瓦
- 压力
-
8.0 巴
- 直接使用
-
声光提示
- 持续蒸汽喷射速率
-
高达 150 克/分钟
- 随选蒸汽
-
是
- 蒸汽束喷射
-
600克
- 频率
-
50-60赫兹
- 电压
-
220-240 伏
- 技术
-
OptimalTEMP 智能温控科技，ProVelocity 蒸汽引擎
-
安全
- 自动关闭
-
是
- 电源开关
-
是
- 安全搬运锁
-
是
- 安全适用于所有可熨烫面料
-
是
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
16.8 x 26.9 x 36.8厘米
- 包装尺寸（宽 x 高 x 长）
-
22.7 x 34.2 x 43.0厘米
- 电源线长度
-
1.65米
- 软管长度
-
1.6米
- 熨烫机重量
-
1.2千克
- 产品重量
-
3.4千克
- 包装总重量
-
4.4千克
-
附件
- 防烫手套
-
否
- 除垢托盘
-
除垢容器
-
可持续性
- 节能模式（Eco 功能）
-
节能高达30%
- 包装
-
90% 回收纸板
- 采用可回收塑料
-
0.4
- 用户手册
-
FSC MIX 纸张
-
原产地
- 生产地
-
印度尼西亚
-
快速去皱
- 持续蒸汽喷射速率
-
150 克/分钟
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