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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    PT728/16

    真正贴面剃须

    全新飞利浦 PowerTouch 电动剃须刀为每天早晨的呵护剃须注入活力。凭借精密的设计、强耐水性和升级双层刀片剃须性能，该剃须刀确保您每天早晨享受随时快捷的剃须体验。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥651.00

    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    40+ 分钟可无线剃须 14 次。8 小时完全充电，因此您总是可以随时使用

    升级双层刀片设计，舒适贴面的剃须感受

    升级双层刀片设计，舒适贴面的剃须感受

    我们的电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现更贴面的剃须

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    剃须刀可根据面部和颈部曲线自行调节剃须角度，紧贴面部轮廓

    配备 QuickRinse 系统的可水洗剃须刀

    配备 QuickRinse 系统的可水洗剃须刀

    配备 QuickRinse 系统的全身可水洗电动剃须刀，洁净更快速

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      柔软的便携袋
      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 功率

      电池类型
      锂离子
      自动电压
      100-240 伏
      待机功耗
      < 0.2  瓦
      最大功耗
      5.4  瓦

    • 设计

      颜色
      灰黑
      把手
      • 防滑手柄
      • 橡胶手柄
      表面处理
      • 高光塑料前盖
      • 塑料装饰环

    • 服务

      替换刀头
      • HQ8 已由 SH50 替代
      • 每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头
      2 年保修

    • 剃须性能

      剃须系统
      升级双层刀片
      智能贴合
      动态轮廓响应

    • 操作简易

      清洁
      • 全身可水洗剃须刀
      • 快速冲洗胡茬储藏室
      充电
      • 充电式设计
      • 不接电和接电均可使用
      • 3 分钟快速充电可剃须 1 次
      显示屏
      • 1 个 LED 指示灯
      • 电池电量充足指示
      • 电池电量低显示灯
      • 充电显示灯
      • 快速充电指示灯
      剃须时间
      40+ 分钟
      充电时间
      8 小时

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