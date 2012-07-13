搜索词
PT728/16
真正贴面剃须
全新飞利浦 PowerTouch 电动剃须刀为每天早晨的呵护剃须注入活力。凭借精密的设计、强耐水性和升级双层刀片剃须性能，该剃须刀确保您每天早晨享受随时快捷的剃须体验。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
40+ 分钟可无线剃须 14 次。8 小时完全充电，因此您总是可以随时使用
我们的电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现更贴面的剃须
剃须刀可根据面部和颈部曲线自行调节剃须角度，紧贴面部轮廓
配备 QuickRinse 系统的全身可水洗电动剃须刀，洁净更快速
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
查看所有规格 查看更少的规格
查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。
转至部件和附件
SH50
飞利浦5000系列电动剃须刀头
SH50/51
HQ8/51
HQ8/50
HQ110/02
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。