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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    PT735/14

    贴近、洁净的剃须

    这款飞利浦 PowerTouch 电动剃须刀为每天早晨的呵护剃须注入活力。凭借精密的设计、强耐水性和可靠的升级双层剃须性能，其确保您每天早晨享受随时快捷的剃须体验。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥692.00

    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    40+ 分钟的无线剃须时间（需充电 8 小时）

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    40+ 分钟可无线剃须 14 次。8 小时完全充电，因此您总是可以随时使用

    升级双层刀片设计，舒适贴面的剃须感受

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    我们的电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现更贴面的剃须

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    剃须刀可根据面部和颈部曲线自行调节剃须角度，紧贴面部轮廓

    双重精确剃须，即使须茬再短，也可轻松剃除

    双重精确剃须，即使须茬再短，也可轻松剃除

    该电动剃须刀的双重精确剃须刀头具有剃除普通长度毛发的沟槽和剃除较短须茬的圆孔

    配备 QuickRinse 系统的可水洗剃须刀

    配备 QuickRinse 系统的可水洗剃须刀

    配备 QuickRinse 系统的全身可水洗电动剃须刀，洁净更快速

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 功率

      电池类型
      锂离子
      自动电压
      100-240 伏
      待机功耗
      < 0.2  瓦
      最大功耗
      5.4  瓦

    • 设计

      把手
      • 防滑手柄
      • 橡胶手柄
      颜色
      大西洋蓝和大西洋银
      表面处理
      • 高光塑料前盖
      • 涂漆装饰环

    • 服务

      替换刀头
      • 每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头
      • HQ8 已由 SH50 替代
      2 年保修

    • 剃须性能

      剃须系统
      • 双重精确切剃系统
      • 升级双层刀片
      智能贴合
      动态轮廓响应

    • 操作简易

      充电
      • 充电式设计
      • 不接电和接电均可使用
      • 3 分钟快速充电可剃须 1 次
      清洁
      • 全身可水洗剃须刀
      • 快速冲洗胡茬储藏室
      显示屏
      • 1 个 LED 指示灯
      • 充电显示灯
      • 电池电量低显示灯
      • 电池电量充足指示
      • 快速充电指示灯
      剃须时间
      40+ 分钟
      充电时间
      8 小时

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