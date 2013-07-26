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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    PT739/25

    真正贴面剃须

    飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。双层刀片带给您更为贴面的剃须。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将更加轻快。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥899.00

    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

    升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

    提须及切剃双层刀片系统先将胡须提起，再将胡须连根剃除

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须更顺畅。

    升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

    升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

    第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。

    可接电或不接电使用

    可接电或不接电使用

    可接电或不接电使用

    超过 45 分钟的剃须时间，8 小时充电

    超过 45 分钟的剃须时间，8 小时充电

    每次充电后，强劲节能的锂电池可提供更多的剃须次数。您将获得 45 分钟以上的剃须时间 - 充电 8 小时后可剃须约 15 次。插入电源插座 3 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    直接用水冲洗

    直接用水冲洗

    只需弹出刀头，在水龙头下彻底冲洗即可清洁。

    完美修剪鬓角和须髭

    完美修剪鬓角和须髭

    用弹出式修剪器完成造型。完美维护须髭和修剪鬓角。

    LED 显示屏

    LED 显示屏

    指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      锂离子
      待机功耗
      < 0.2  瓦
      最大功耗
      5.4  瓦

    • 设计

      颜色
      不适用
      表面处理
      不适用
      把手
      • 防滑
      • 人体工程学易握手柄
      • 橡胶

    • 服务

      替换刀头
      • 每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头
      • HQ8 已由 SH50 替代
      保修
      2 年保修

    • 剃须性能

      智能贴合
      动态轮廓响应

    • 操作简易

      清洁
      • 快速冲洗胡茬储藏室
      • 全身水洗
      显示屏
      1 个 LED 指示灯
      剃须时间
      • 接电源操作
      • 45 分钟以上，最多可剃须 15 次
      工作中
      • 可充电电池
      • 接电和不接电
      充电时间
      3 分钟快速充电可剃须 1 次
      显示屏指示
      • 电池电量充足
      • 电池电量不足
      • 充电
      • 更换剃须刀头

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