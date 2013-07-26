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真正贴面剃须
飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。双层刀片带给您更为贴面的剃须。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将更加轻快。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
提须及切剃双层刀片系统先将胡须提起，再将胡须连根剃除
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须更顺畅。
第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。
可接电或不接电使用
每次充电后，强劲节能的锂电池可提供更多的剃须次数。您将获得 45 分钟以上的剃须时间 - 充电 8 小时后可剃须约 15 次。插入电源插座 3 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。
只需弹出刀头，在水龙头下彻底冲洗即可清洁。
用弹出式修剪器完成造型。完美维护须髭和修剪鬓角。
指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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