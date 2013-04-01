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2 合 1 功能：舒适剃须及修剪
PowerTouch Plus 为您的早晨注入活力。现在每次充电只需多几分钟，完全可清洗的剃须刀头和舒适切剃刀片 - 即可带给您清洁的剃须。有了 PowerTouch Plus，您每天早晨的呵护剃须将轻快。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
ComfortCut 刀片采用弧边设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，确保您始终获得贴面舒适的剃须体验。
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须更顺畅。
每次充电后，节能、强劲且耐用的锂电池可提供更多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 50 分钟以上的剃须时间 - 约可剃须 17 次。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
可接电或不接电使用
只需弹出刀头，在水龙头下冲洗即可清洁。
用弹出式修剪器完成造型。维护须髭和修剪鬓角。
指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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