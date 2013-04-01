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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    PT880/80

    2 合 1 功能：舒适剃须及修剪

    PowerTouch Plus 为您的早晨注入活力。现在每次充电只需多几分钟，完全可清洗的剃须刀头和舒适切剃刀片 - 即可带给您清洁的剃须。有了 PowerTouch Plus，您每天早晨的呵护剃须将轻快。

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    官方建议零售价: ￥805.00

    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    2 合 1 功能：舒适剃须及修剪

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    舒适切剃刀片，在皮肤上轻柔滑动，获得贴面顺滑剃须体验

    舒适切剃刀片，在皮肤上轻柔滑动，获得贴面顺滑剃须体验

    ComfortCut 刀片采用弧边设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，确保您始终获得贴面舒适的剃须体验。

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须更顺畅。

    超过 50 分钟的剃须时间，1 小时充电

    超过 50 分钟的剃须时间，1 小时充电

    每次充电后，节能、强劲且耐用的锂电池可提供更多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 50 分钟以上的剃须时间 - 约可剃须 17 次。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    可接电或不接电使用

    可接电或不接电使用

    可接电或不接电使用

    直接用水冲洗

    直接用水冲洗

    只需弹出刀头，在水龙头下冲洗即可清洁。

    修剪鬓角和须髭

    修剪鬓角和须髭

    用弹出式修剪器完成造型。维护须髭和修剪鬓角。

    LED 显示屏

    LED 显示屏

    指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      锂离子
      待机功耗
      < 0.25  瓦
      最大功耗
      5.4  瓦

    • 设计

      把手
      • 棱纹橡胶手柄
      • 防滑
      • 人体工程学易握手柄

    • 服务

      保修
      2 年保修
      替换刀头
      HQ8 已由 SH50 替代
      替换刀头
      每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头

    • 剃须性能

      智能贴合
      动态轮廓响应
      剃须系统
      舒适切剃系统
      卷发造型
      集成弹出式修剪器

    • 操作简易

      显示屏
      2 个 LED 指示灯
      清洁
      • 全身水洗
      • 快速冲洗胡茬储藏室
      工作中
      • 接电和不接电
      • 可充电电池
      剃须时间
      50 分钟以上，多达 17 次剃须
      充电时间
      • 1 小时
      • 3 分钟快速充电可剃须 1 次
      显示屏指示
      • 电池电量充足
      • 电池电量不足
      • 充电
      • 更换剃须刀头
      • 快速充电

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