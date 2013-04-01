2 合 1 功能：舒适剃须及修剪

PowerTouch Plus 为您的早晨注入活力。现在每次充电只需多几分钟，完全可清洗的剃须刀头和舒适切剃刀片 - 即可带给您清洁的剃须。有了 PowerTouch Plus，您每天早晨的呵护剃须将轻快。