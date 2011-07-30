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三圈独立切剃系统
这款飞利浦 PowerTouch Pro 劲锋系列剃须刀为每天早晨的呵护剃须注入活力。凭借精密的设计、强耐水性和可靠的三圈独立剃须性能，PowerTouch 劲锋系列确保您每天早晨享受随时快捷的剃须体验。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
60+ 分钟可无线剃须 21 次。1 小时完全充电，因此您总是可以随时使用
我们的电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现贴面的剃须
剃须刀可根据面部和颈部曲线自行调节剃须角度，剃须贴面
该电动剃须刀的双重准确剃须刀头具有剃除普通长度毛发的沟槽和剃除较短须茬的圆孔
配备 QuickRinse 系统的全身可水洗电动剃须刀，洁净更快速
剃须刀的 3 个剃须刀头始终与皮肤保持紧密接触，带来快速剃须感受
三条剃须轨道令剃须面积增加 50%，带给您既迅速又贴面的剃须感受
该剃须刀具有全宽面、弹出式修发器，适合用于修剪鬓角和须髭
彻底清洁、润滑、干燥并为须刀充电，确保您每天享受清爽洁净的剃须效果
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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