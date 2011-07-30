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  • 三圈独立切剃系统 三圈独立切剃系统 三圈独立切剃系统

    Shaver series 5000 PowerTouch 电动剃须刀

    PT920/21

    三圈独立切剃系统

    这款飞利浦 PowerTouch Pro 劲锋系列剃须刀为每天早晨的呵护剃须注入活力。凭借精密的设计、强耐水性和可靠的三圈独立剃须性能，PowerTouch 劲锋系列确保您每天早晨享受随时快捷的剃须体验。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00

    Shaver series 5000 PowerTouch 电动剃须刀

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    60+ 分钟的无线剃须时间（需充电 1 小时）

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    60+ 分钟可无线剃须 21 次。1 小时完全充电，因此您总是可以随时使用

    升级双层刀片设计，舒适贴面的剃须感受

    升级双层刀片设计，舒适贴面的剃须感受

    我们的电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现贴面的剃须

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    剃须刀可根据面部和颈部曲线自行调节剃须角度，剃须贴面

    双重准确剃须，即使须茬再短，也可轻松剃除

    双重准确剃须，即使须茬再短，也可轻松剃除

    该电动剃须刀的双重准确剃须刀头具有剃除普通长度毛发的沟槽和剃除较短须茬的圆孔

    配备 QuickRinse 系统的可水洗剃须刀

    配备 QuickRinse 系统的可水洗剃须刀

    配备 QuickRinse 系统的全身可水洗电动剃须刀，洁净更快速

    SmartPivot 可保持持久贴面

    SmartPivot 可保持持久贴面

    剃须刀的 3 个剃须刀头始终与皮肤保持紧密接触，带来快速剃须感受

    三圈独立切剃刀头增加了 50% 的剃须面积

    三圈独立切剃刀头增加了 50% 的剃须面积

    三条剃须轨道令剃须面积增加 50%，带给您既迅速又贴面的剃须感受

    弹出式修发器，尤其适合修剪须髭和鬓角

    弹出式修发器，尤其适合修剪须髭和鬓角

    该剃须刀具有全宽面、弹出式修发器，适合用于修剪鬓角和须髭

    高效能清洁系统可清洁剃须刀、为剃须刀充电及更换剃须刀部件

    高效能清洁系统可清洁剃须刀、为剃须刀充电及更换剃须刀部件

    彻底清洁、润滑、干燥并为须刀充电，确保您每天享受清爽洁净的剃须效果

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖
      收纳盒
      柔软的便携袋
      高效能清洁系统
      高效能清洁系统

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      锂离子
      待机功耗
      < 0.25  瓦
      最大功耗
      5.4  瓦

    • 设计

      表面处理
      • 前盖（涂漆）
      • 抛光铬装饰环
      • 镜面黑显示面板
      颜色
      铂金灰
      把手
      • 防滑手柄
      • 棱纹橡胶手柄

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年更换一次 HQ9 剃须刀头
      2 年保修

    • 剃须性能

      智能贴合
      • SmartPivot 面部轮廓跟踪系统
      • 动态轮廓响应
      剃须系统
      • 三圈独立切剃系统
      • 双重精确切剃系统
      • 升级双层刀片
      卷发造型
      集成弹出式修剪器

    • 操作简易

      显示屏
      • 2 个 LED 指示灯
      • 充电显示灯
      • 电池电量低显示灯
      • 电池电量充足指示
      • 快速充电指示灯
      充电
      • 充电式设计
      • 不接电和接电均可使用
      • 3 分钟快速充电可剃须 1 次
      清洁
      • 全身可水洗剃须刀
      • 快速冲洗胡茬储藏室
      剃须时间
      60+ 分钟
      充电时间
      1 小时
      高效能清洁系统
      随附高效能清洁装置

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