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三圈独立切剃系统
PowerTouch Pro 为您的早晨注入活力。现在每次充电只需多几分钟，完全可清洗的剃须刀头和三圈独立刀片 - 带给您快速剃须体验。有了 PowerTouch Pro 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将轻快。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
三圈独立刀头 - 使用 3 圈剃须刀片 - 每次可增加剃须皮肤接触面达 50%。双倍精准槽道和圆孔可舒适地剃除较长的须发和须茬。
灵活剃须刀头始终贴合您的肌肤，通过旋转令移动更加自由 - 带给您贴面、快速和舒适的剃须体验。
双倍精准剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发。
第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。
高效能清洁系统可令剃须刀光洁如新，让您每天都能享受非凡的剃须体验。其可以清洁和润滑刀片和刀头，并且仅需 1 小时即可充满电。套装包括 1 瓶高效能清洁剂，清洁时间长达 1 个月。高效能清洁剂是一种水性清洁液，可彻底清洁和润滑剃须刀头 - 令您每次获得全新剃须体验。
用弹出式修剪器完成造型。适用于维护须髭和修剪鬓角。
每次充电后，节能、强劲且耐用的锂电池可提供更多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 60 分钟以上剃须时间 - 约可剃须 20 次。剃须刀可根据剃须方式自动调节电量，因此，实际剃须时间可能会有所不同。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
可接电或不接电使用
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电
附件
功率
设计
服务
剃须性能
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