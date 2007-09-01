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  • 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净

    arcitec 电动剃须刀

    RQ1085/22

    飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净

    为追求卓越的男士精心设计，飞利浦 arcitec 电动剃须刀 RQ1085 结合了全智能面部轮廓贴合系统和带有三圈独立切剃装置的刀头，完美贴合面部及颈部曲线进行剃须。

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    arcitec 电动剃须刀

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    完美贴合面部及颈部曲线

    • 具有高效能清洁系统
    全智能面部轮廓贴合系统完美贴合各处曲线

    全智能面部轮廓贴合系统完美贴合各处曲线

    剃须刀头部件上的三个独立浮动刀头可以全方位进行旋转。这种独特的组合确保了在曲线部位依然完全贴合皮肤，轻松捕捉即使最细的颈部毛发。

    带有三圈独立切剃装置的刀头，剃须面积增加 50%

    带有三圈独立切剃装置的刀头，剃须面积增加 50%

    与普通的单圈切剃旋转剃须刀头相比，带有三圈独立切剃装置的刀头增加了 50% 的剃须面积。

    升级双层刀片技术

    升级双层刀片技术

    此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。

    准确切剃系统

    准确切剃系统

    剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。

    精确的管状修剪器

    精确的管状修剪器

    独特的管状修剪器技术具备出色的精确性和可操作性。完美贴合面部轮廓，尤其适合修剪须髭和鬓脚。

    可水洗剃须刀

    可水洗剃须刀

    剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。

    技术规格

    • 附件

      底座
      • Power pod 充电储藏盒
      • 高效能清洁系统
      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 设计

      表面处理
      镜面涂料的显示屏

    • 剃须性能

      智能贴合
      • 全智能面部轮廓贴合系统
      • 旋转式剃须刀头部件
      剃须系统
      • 带有三圈独立切剃装置的刀头
      • 准确切剃系统
      • 升级双层刀片技术
      卷发造型
      呵护皮肤的准确修剪器

    • 操作简易

      清洁
      • 自动清洁系统
      • 水洗设计
      • 清洁指示灯
      充电
      • 充电式设计
      • 快速充电
      显示屏
      • 电池电量指示灯
      • 充电指示灯
      • 更换刀头提示灯
      • 旅行锁
      充电
      1 小时
      剃须时间
      21 天

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