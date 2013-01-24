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电动剃须刀

RQ1090
  • 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净
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    arcitec 电动剃须刀

    RQ1090

    飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净

    为追求卓越的男士精心设计，飞利浦 arcitec 电动剃须刀 RQ1090 结合了全智能面部轮廓贴合系统和带有三圈独立切剃装置的刀头，完美贴合面部及颈部曲线进行剃须。 查看所有优势

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      飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净

      完美贴合面部及颈部曲线

      • 具有剃须时间指示灯
      全智能面部轮廓贴合系统完美贴合各处曲线

      全智能面部轮廓贴合系统完美贴合各处曲线

      剃须刀头部件上的三个独立浮动刀头可以全方位进行旋转。这种独特的组合确保了在曲线部位依然完全贴合皮肤，轻松捕捉即使最细的颈部毛发。

      带有三圈独立切剃装置的刀头，剃须面积增加 50%

      带有三圈独立切剃装置的刀头，剃须面积增加 50%

      与普通的单圈切剃旋转剃须刀头相比，带有三圈独立切剃装置的刀头增加了 50% 的剃须面积。

      升级双层刀片技术

      升级双层刀片技术

      此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。

      准确切剃系统

      准确切剃系统

      剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。

      精确的管状修剪器

      精确的管状修剪器

      独特的管状修剪器技术具备出色的精确性和可操作性。完美贴合面部轮廓，尤其适合修剪须髭和鬓脚。

      可水洗剃须刀

      可水洗剃须刀

      剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • 带有三圈独立切剃装置的刀头
        • 准确切剃系统
        • 升级双层刀片技术
        智能贴合
        • 全智能面部轮廓贴合系统
        • 旋转式剃须刀头部件
        胡须造型
        呵护皮肤的准确修剪器

      • 操作简易

        显示屏
        • 充电指示灯
        • 更换刀头提示灯
        • 旅行锁
        充电
        • 充电式设计
        • 快速充电
        充电
        1 小时
        剃须时间
        21 天
        清洁
        • 水洗设计
        • 清洁指示灯

      • 设计

        材料
        • 拉丝不锈钢外壳
        • 真正的碳纤维侧面板
        表面处理
        • 镜面涂料的显示屏
        • LED 显示屏

      • 附件

        底座
        Power pod 充电储藏盒
        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

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