arcitec 电动剃须刀
飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净
为追求卓越的男士精心设计，飞利浦 arcitec 电动剃须刀 RQ1090 结合了全智能面部轮廓贴合系统和带有三圈独立切剃装置的刀头，完美贴合面部及颈部曲线进行剃须。 查看所有优势
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飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净
完美贴合面部及颈部曲线
全智能面部轮廓贴合系统完美贴合各处曲线
剃须刀头部件上的三个独立浮动刀头可以全方位进行旋转。这种独特的组合确保了在曲线部位依然完全贴合皮肤，轻松捕捉即使最细的颈部毛发。
带有三圈独立切剃装置的刀头，剃须面积增加 50%
与普通的单圈切剃旋转剃须刀头相比，带有三圈独立切剃装置的刀头增加了 50% 的剃须面积。
升级双层刀片技术
此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。
准确切剃系统
剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。
精确的管状修剪器
独特的管状修剪器技术具备出色的精确性和可操作性。完美贴合面部轮廓，尤其适合修剪须髭和鬓脚。
可水洗剃须刀
剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。
技术规格
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附件
- 维护
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- 底座
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Power pod 充电储藏盒
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设计
- 表面处理
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剃须性能
- 智能贴合
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- 剃须系统
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带有三圈独立切剃装置的刀头
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准确切剃系统
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升级双层刀片技术
- 卷发造型
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呵护皮肤的准确修剪器
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操作简易
- 显示屏
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- 清洁
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- 充电
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- 充电
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1 小时
- 剃须时间
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21 天
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