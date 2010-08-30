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  • 柔软的触感，光滑的肌肤 柔软的触感，光滑的肌肤 柔软的触感，光滑的肌肤

    Shaver series 7000 SensoTouch 干湿两用剃须刀

    RQ1180/16

    柔软的触感，光滑的肌肤

    飞利浦 SHAVER series 7000，以柔软的触感，带来顺畅的剃须效果。GyroFlex 2D 智能贴合系统可根据您的面部轮廓轻松调节，哪怕再短的胡茬，双倍精准剃须刀片都能将其剔除。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,499.00

    Shaver series 7000 SensoTouch 干湿两用剃须刀

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    柔软的触感，光滑的肌肤

    • 双倍精准刀头和智能贴合面部轮廓跟踪系统
    • 50 分钟无线使用/1 小时充电
    • 准确修剪器和软袋
    修剪狭缝及圆孔可捕捉到哪怕再短的毛发

    修剪狭缝及圆孔可捕捉到哪怕再短的毛发

    双倍精准剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发

    升级双层刀片可将须发提起，实现贴面剃须

    升级双层刀片可将须发提起，实现贴面剃须

    飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现贴面的剃须。

    双向浮动刀头可根据您的面部轮廓轻松调节

    双向浮动刀头可根据您的面部轮廓轻松调节

    该剃须刀的 2D 智能贴合面部轮廓跟踪系统可根据您的面部曲线轻松调节，舒缓压力并消除刺激，令剃须贴面。

    飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

    飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

    这款电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

    直接用水冲洗

    直接用水冲洗

    只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

    流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可将刺激感降到较低水平

    流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可将刺激感降到较低水平

    该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于细微的剃须。

    充电 1 小时即可获得 50 分钟的剃须时间

    充电 1 小时即可获得 50 分钟的剃须时间

    每次充电后，节能、强劲的锂电池可提供更多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 50 分钟剃须时间。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    精确的须髭和鬓角修剪

    精确的须髭和鬓角修剪

    用呵护皮肤的 SmartClick 精确修剪器打造完美造型。其非常适合维护须髭和修剪鬓角。

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

    2 格电池指示，带旅行锁

    多级 LED 显示屏会在电池电量不足、需要新刀头和旅行锁打开时予以显示。旅行锁可防止产品意外开启。按任意按钮 3 秒钟即可启用旅行锁，以防产品意外开启。旅行锁启用时会显示红色锁定符号。

    充电座确保剃须刀始终电量充沛，随时可以使用

    折叠式充电座适合放入很小的空间，您可以随时随地充电，同时便于旅行时随身携带。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      柔软的便携袋
      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 功率

      电池类型
      锂离子
      自动电压
      100-240 伏

    • 设计

      表面处理
      抛光铬装饰环

    • 服务

      替换刀头
      每两年使用 RQ11 更换一次
      2 年保修

    • 剃须性能

      智能贴合
      2D 智能贴合面部轮廓跟踪
      亲肤
      顺滑剃须系统
      剃须系统
      • 双倍准确剃须系统
      • 升级双层刀片技术
      卷发造型
      呵护皮肤的准确修剪器

    • 操作简易

      显示屏
      • 2 格电池指示
      • 电池电量充足指示灯
      • 电池电量不足指示灯
      • 充电指示灯
      • 快速充电指示灯
      清洁
      水洗设计
      充电
      • 1 小时
      • 3 分钟快速充电可剃须 1 次
      剃须时间
      长达 50 分钟

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 旅行盒
    • 充电座
    • 电源线
    • 保护盖
    • 清洁刷

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