高效能清洁系统可清洁、润滑剃须刀，还可为剃须刀充电

高效能清洁系统可令剃须刀光洁如新，让您每天都能享受非凡的剃须体验。其可以彻底清洁和润滑刀片和刀头，并且仅需 1 小时即可充满电。包括 1 瓶高效能清洁剂，清洁时间长达 1 个月。高效能清洁剂是一种水性清洁液，可彻底清洁和润滑剃须刀头 - 令您每次获得全新剃须体验。