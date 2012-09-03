包装盒中的其他物品
- 清洁刷
- 保护盖
- 充电座
- 电源线
- 高效能清洁系统
RQ1195/25
柔软的触感，光滑的肌肤
飞利浦 SHAVER series 7000，以柔软的触感，带来顺畅的剃须效果。GyroFlex 2D 智能贴合系统可根据您的面部轮廓轻松调节，哪怕再短的胡茬，双倍精准剃须刀片都能将其剔除。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
双倍精准剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发
飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现贴面的剃须。
该剃须刀的 2D 智能贴合面部轮廓跟踪系统可根据您的面部曲线轻松调节，舒缓压力并消除刺激，令剃须贴面。
这款电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于细微的剃须。
每次充电后，节能、强劲的锂电池可提供更多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 50 分钟剃须时间。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
高效能清洁系统可令剃须刀光洁如新，让您每天都能享受非凡的剃须体验。其可以彻底清洁和润滑刀片和刀头，并且仅需 1 小时即可充满电。包括 1 瓶高效能清洁剂，清洁时间长达 1 个月。高效能清洁剂是一种水性清洁液，可彻底清洁和润滑剃须刀头 - 令您每次获得全新剃须体验。
用呵护皮肤的胡须造型器附件改变您的造型。5 种长度设定备选，修剪短茬、整齐的胡须，打造完美造型。弧形尖部和梳齿设计可减少皮肤刺激。
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
多级 LED 显示屏会在电池电量不足、需要新刀头和旅行锁打开时予以显示。旅行锁可防止产品意外开启。按任意按钮 3 秒钟即可启用旅行锁，因此，产品不会意外开启。当旅行锁开启时，会显示红色锁定符号。
折叠式充电座适合放入很小的空间，您可以随时随地充电，同时便于旅行时随身携带。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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