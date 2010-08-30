卓越的剃须体验

作为我们先进的剃须系统，飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 系列 RQ1280 电动剃须刀可带给您剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级准确切剃刀头，在短短几个剃须来回间，剃掉每一根须发。