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  • 卓越的剃须体验 卓越的剃须体验 卓越的剃须体验

    Shaver series 9000 SensoTouch 干湿两用电动剃毛器

    RQ1280/21

    卓越的剃须体验

    作为我们先进的剃须系统，飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 系列 RQ1280 电动剃须刀可带给您剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级准确切剃刀头，在短短几个剃须来回间，剃掉每一根须发。

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    官方建议零售价: ￥4,028.00

    Shaver series 9000 SensoTouch 干湿两用电动剃毛器

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    卓越的剃须体验

    配备 3D 智能贴合系统

    • 升级准确切剃系统和GyroFlex 3D智能贴合系统
    • 60 分钟无线使用/1 小时充电
    • 准确修剪器
    • 高效能清洁系统
    飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

    飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

    此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。

    升级准确切剃刀头可轻松捕获每一根须发

    升级准确切剃刀头可轻松捕获每一根须发

    贴面的剃须，减少皮肤刺激。剃须刀头具有 3 种专用刀轨组合：用于剃除一般胡须的狭缝；用于剃除长胡须或平躺胡须的网槽；以及用于剃除面部短须茬的圆孔。

    飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

    飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

    该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

    流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可降低刺激感

    流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可降低刺激感

    该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于细微的剃须。

    防滑手柄，采用人体工程学设计，令您掌控自如

    防滑手柄，采用人体工程学设计，令您掌控自如

    方便握牢的手柄采用人体工学设计，配有防滑涂层，让您操控自如，剃须准确。

    增强型高效能清洁系统可清洁、润滑剃须刀，还可为剃须刀充电

    增强型高效能清洁系统可清洁、润滑剃须刀，还可为剃须刀充电

    我们的增强型高效能清洁系统可在每次使用后清洁和润滑刀片，并为电池进行充电。它具有 3 种清洁程序：用于正常清洁的自动程序；可节省 40% 用电量的环保程序；以及用于清洁的增强程序。

    呵护皮肤的准确修剪器

    呵护皮肤的准确修剪器

    为呵护皮肤特别设计的准确修剪器系统，旨在避免不必要的皮肤接触。轻松剪出多样化的须髭和鬓角。

    技术规格

    • 物流信息

      每个 A-box 的数量
      2  件
      EAN
      87-1010352336-9
      尺寸
      长 13.6 x 宽 25.5 x 高 24.5  厘米
      重量
      1.745  千克

    • 附件

      底座
      可折叠充电座
      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖
      收纳盒
      精美旅行软袋
      精美旅行盒
      Y
      高效能清洁系统
      Y

    • 功率

      电池类型
      锂离子
      待机功耗
      0.15  瓦
      使用时间
      60  分钟
      自动电压
      100 - 240  伏
      最大功耗
      5.4  瓦

    • 设计

      颜色
      星空黑
      表面处理
      • 镀铬外框
      • LED 显示屏
      把手
      • 细柄
      • 防滑手柄
      • 防滑手柄

    • 服务

      2 年保修
      替换刀头
      每两年使用 RQ12 更换一次

    • 剃须性能

      亲肤
      顺滑剃须系统
      智能贴合
      3D 智能贴合面部轮廓跟踪
      剃须系统
      • UltraTrack 升级准确切剃剃须刀头
      • 专利升级双层刀片技术
      • 极速剃须刀头
      卷发造型
      呵护皮肤的准确修剪器

    • 操作简易

      充电
      • 1 小时
      • 充电式设计
      • 无线设计
      • 快速充电
      清洁
      水洗设计
      干湿两用
      • 干湿两用
      • 高效能清洁系统
      显示屏
      • 全数字电池指示
      • 电池电量不足指示灯
      • 充电指示灯
      • 旅行锁
      • 清洁指示灯
      • 更换刀头提示灯
      剃须时间
      长达 20 天
      增强型高效能清洁系统
      • 3 种清洁模式
      • 自动
      • 清洁、润滑和充电
      • 强力
      • 低耗能

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 电源线
    • 精美旅行软袋
    • 充电座
    • 清洁刷
    • 清洁液
    • 保护盖
    • 增强型高效能清洁系统

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