包装盒中的其他物品
- 电源线
- 精美旅行软袋
- 充电座
- 清洁刷
- 清洁液
- 保护盖
- 增强型高效能清洁系统
RQ1280/21
卓越的剃须体验
作为我们先进的剃须系统，飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 系列 RQ1280 电动剃须刀可带给您剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级准确切剃刀头，在短短几个剃须来回间，剃掉每一根须发。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。
贴面的剃须，减少皮肤刺激。剃须刀头具有 3 种专用刀轨组合：用于剃除一般胡须的狭缝；用于剃除长胡须或平躺胡须的网槽；以及用于剃除面部短须茬的圆孔。
该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。
该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于细微的剃须。
方便握牢的手柄采用人体工学设计，配有防滑涂层，让您操控自如，剃须准确。
我们的增强型高效能清洁系统可在每次使用后清洁和润滑刀片，并为电池进行充电。它具有 3 种清洁程序：用于正常清洁的自动程序；可节省 40% 用电量的环保程序；以及用于清洁的增强程序。
为呵护皮肤特别设计的准确修剪器系统，旨在避免不必要的皮肤接触。轻松剪出多样化的须髭和鬓角。
物流信息
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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