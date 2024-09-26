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  • 潮酷便携，高效净剃 潮酷便携，高效净剃 潮酷便携，高效净剃

    Shaver 500 Series 电动便携剃须刀

    RQ892/05

    潮酷便携，高效净剃

    使用我们的便携式剃须刀，无论何时何地，您都能保持最佳状态。飞利浦 500 系列设计精巧，即使在旅途中也能为您提供强力剃须体验，效果丝毫不打折扣。

    查看所有优势

    Shaver 500 Series 电动便携剃须刀

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    潮酷便携，高效净剃

    旅途中也能方便使用

    • 升级双层精准刀片
    • 精钢精准切剃系统
    • 3D浮动刀头
    • 耐腐蚀性欧洲进口钢材
    轻柔剃须，实现贴面净剃

    轻柔剃须，实现贴面净剃

    专研提拉切剃系统将须发从根部轻柔提拉再精确切剃，刀片不会触及肌肤，精准剃须。令净剃效果提升15% *(1)。

    始终如一的强劲净剃表现

    始终如一的强劲净剃表现

    舒适净剃，精钢精准刀片每分钟高达3,000,000次切剃，能剃除不同方向生长的毛发，即使是难剃部位也不例外*(2)。

    强劲而安静

    强劲而安静

    迅速干净的剃须效果，剃须刀每秒可捕捉多达3000根须发*(1)。马达强劲，整机低噪，净享舒适剃须体验。

    贴合面部轮廓，获得出色的皮肤接触体验

    贴合面部轮廓，获得出色的皮肤接触体验

    适应各种面部轮廓，即使在难剃部位也能保持贴合。每秒高达60平方厘米高覆盖切剃*(1)，有效覆盖面部胡须区域，高效净剃。

    40天续航，陪伴更持久

    40天续航，陪伴更持久

    体验高性能的锂电池带来的便利，一次充电，可使用6周*(3)。充电时间仅需1小时，让准备工作更轻松简单。需要紧急剃须？只需插上电源5分钟，就能获得足够的电量进行一次全面剃须。

    出行收纳包用于存放和保护剃须刀

    出行收纳包用于存放和保护剃须刀

    便携的出行收纳包可确保您的理容用品安全有序的放置。这款收纳包设计时尚，不仅可以用来收纳，更是潮流单品。

    出差/旅行时更放心

    出差/旅行时更放心

    旅行锁能确保剃须刀被安全锁住，让出行更安全省心。磁吸保护盖可保持刀头洁净，旅行锁可防止剃须刀被误触开启，让您安心享受旅程。

    耐腐蚀刀刃

    专为有瑕疵的年轻肌肤设计的低敏钢材，且刀刃的抗腐蚀性比常见厨房刀具钢强28倍*(2)。

    小巧身形，强力剃须

    便携式电动剃须刀，为您的每一次出行提供卓越体验。小巧的设计、时尚的外观以及高端的金属质感，让您在任何场合都能脱颖而出。体验便利和高效的净剃表现，绝不妥协。

    剃须刀经过严格测试

    我们的剃须刀经过严格测试，确保能满足个性化的需求，提供稳定耐用的性能。我们精确耐用的自研磨刀片，让您每天享受持久如新的剃须体验。

    轻松清洁剃须刀

    可根据您的需要调整您的剃须方式。无论您喜欢方便舒适的干剃，还是与泡沫和凝胶搭配以获得清爽的湿剃。我们的剃须刀都能满足您的需求。IPX7 防水功能让您可以在自来水下轻松地清洁剃须刀。

    高性能锂电池

    在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件

    技术规格

    • 功率

      自动电压
      5 V
      充电
      • 1 hour full charge
      • 5 min quick charge
      使用时间
      40 minutes
      电池类型
      Li-ion

    • 设计

      颜色
      Carbon Grey
      把手
      Ergonomic grip & handling

    • 服务

      替换刀头
      Replace every 2 yrs with SH71
      保修
      2 years

    • 剃须性能

      智能贴合
      3D Floating Heads
      剃须系统
      SteelPrecision blades*

    • 操作简易

      干湿两用
      Wet and dry use
      清洁
      Fully washable
      显示屏
      Battery level indicator

    Badge-D2C

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    • (1) 数据来源于飞利浦合作实验室
    • (2) 根据飞利浦实验室测试结果。将马氏体刀片和本产品刀片泡在浓度为1%的盐水里，马氏体刀片第一天即可观察到锈迹，本产品刀片至第28天实验结束时仍未观察到锈迹。根据实验环境不同，结果可能存在误差，以实际使用情况为准。
    • (3) 数据来源于飞利浦合作实验室 6周按照一人每天使用1分钟剃须推演计算所得，存在误差，以实际使用情况为准。

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