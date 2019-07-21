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S1101/02
洁净剃须
全新飞利浦 1000 系列价格实惠，能够以更少的修剪次数带来洁净的剃须感受。自动研磨刀片采用优质钢材制成，辅以 3 向 Flex 刀头，确保您尽享出众的剃须体验。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
圆弧形刀盖确保顺畅滑动，给您带来舒适的剃须体验。
强耐腐蚀性欧洲进口钢材，自动研磨科技，净剃不止2年*。
剃须刀头可向不同方向浮动，即使在难以触及的部位也可更好地捕捉毛发。
您可以放心地清洁电动剃须刀。IPX7 等级意味着它可以安全地浸没在长达 1 米的水中长达 30 分钟。
采用符合人体工程学设计，飞利浦剃须刀可为您提供更佳握持，让您充满信心地进行剃须。
充电 8 小时后，可无线剃须 30 分钟。该剃须刀只能在不接电模式下使用。
功率
设计
剃须性能
操作简易
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SH30
飞利浦3000系列电动剃须刀头
SH30/51
HQ110/02
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