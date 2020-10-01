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S1108/02
透出真我，减少反复，净剃如初
飞利浦新款剃须刀 S1000 系列，采用时尚的透明前盖设计，风格前卫且充满科技感。让您可以通过更少的切剃次数带来洁净的剃须效果。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
集高科技和时尚于一体，透出真我，净颜自信。让您轻松净剃，彰显独特自我。
剃须刀头可以在四个维度灵活浮动，即使是难以触及的区域也能实现洁净剃须。
出色的流线导入净剃系统，其流线沟槽将胡须导入优化的切剃角度，高效捕捉胡须
圆弧形刀盖确保顺畅滑动，给您带来舒适的剃须体验。
自动研磨刀片不易腐蚀，可在超过 2 年时间内保持刀片锋利
功率
设计
剃须性能
操作简易
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SH30
飞利浦3000系列电动剃须刀头
SH30/51
HQ110/02
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