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  • 透出真我，减少反复，净剃如初 透出真我，减少反复，净剃如初 透出真我，减少反复，净剃如初

    Shaver series 1000 电动剃须刀

    S1108/02

    透出真我，减少反复，净剃如初

    飞利浦新款剃须刀 S1000 系列，采用时尚的透明前盖设计，风格前卫且充满科技感。让您可以通过更少的切剃次数带来洁净的剃须效果。

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    Shaver series 1000 电动剃须刀

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    透出真我，减少反复，净剃如初

    • 透明剃须刀
    • 四维浮动设计
    • 流线导入净剃系统
    • 风驰切剃系统
    风格前卫且充满科技感，彰显独特自我

    风格前卫且充满科技感，彰显独特自我

    集高科技和时尚于一体，透出真我，净颜自信。让您轻松净剃，彰显独特自我。

    四维浮动刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整

    四维浮动刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整

    剃须刀头可以在四个维度灵活浮动，即使是难以触及的区域也能实现洁净剃须。

    出色设计确保高效剃须

    出色设计确保高效剃须

    出色的流线导入净剃系统，其流线沟槽将胡须导入优化的切剃角度，高效捕捉胡须

    风驰切剃系统

    风驰切剃系统

    圆弧形刀盖确保顺畅滑动，给您带来舒适的剃须体验。

    耐腐蚀，自动研磨刀片

    耐腐蚀，自动研磨刀片

    自动研磨刀片不易腐蚀，可在超过 2 年时间内保持刀片锋利

    技术规格

    • 功率

      使用时间
      30 分钟
      充电
      8 小时充满电

    • 设计

      把手
      人体工学设计

    • 剃须性能

      智能贴合
      多维浮动刀头剃须刀头部件
      剃须系统
      风驰切剃系统

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      工作中
      只能无线操作

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 清洁刷

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