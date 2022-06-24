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    Shaver series 1000 电动剃须刀

    S1115/02

    洁净剃须

    全新飞利浦 1000 系列价格实惠，能够以更少的修剪次数带来洁净的剃须感受。自动研磨刀片采用优质钢材制成，辅以 3 向 Flex 刀头，确保您尽享出众的剃须体验。

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    Shaver series 1000 电动剃须刀

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    洁净剃须

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    • 优质进口钢材
    • 水洗设计
    浮动剃须刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整

    浮动剃须刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整

    剃须刀头可向不同方向浮动，即使在难以触及的部位也可更好地捕捉毛发。

    专为理想的操控而设计

    专为理想的操控而设计

    采用符合人体工程学设计，飞利浦剃须刀可为您提供更佳握持，让您充满信心地进行剃须。

    欧洲进口钢材

    欧洲进口钢材

    强耐腐蚀性欧洲进口钢材，自动研磨科技，净剃不止2年*。

    IPX7 防水

    IPX7 防水

    您可以放心地清洁电动剃须刀。IPX7 等级意味着它可以安全地浸没在长达 1 米的水中长达 30 分钟。

    风驰切剃系统

    风驰切剃系统

    圆弧形刀盖确保顺畅滑动，给您带来舒适的剃须体验。

    充电 1 小时后，可无线剃须 30 分钟

    充电 1 小时后，可无线剃须 30 分钟

    充电 1 小时后，可无线剃须 30 分钟。该剃须刀只能在不接电模式下使用。

    技术规格

    • 功率

      使用时间
      30 分钟/9 次剃须
      充电
      1 小时充满电

    • 设计

      把手
      人体工学设计

    • 剃须性能

      智能贴合
      多维浮动刀头剃须刀头部件

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      充电
      USB 充电
      工作中
      只能无线操作

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