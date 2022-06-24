Shaver series 1000 电动剃须刀
还原真实，洁净剃须
飞利浦新款剃须刀 S1000 系列，拥有时尚透明的前壳，充满未来感和科技感。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
还原真实，洁净剃须
- 透明剃须刀
- 三维浮动刀头
- 流线导入净剃系统
- 风驰切剃系统
三维浮动刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整
剃须刀头可以在三个维度灵活浮动，即使是难以触及的区域也能实现洁净剃须。
耐腐蚀，自动研磨刀片
自动研磨刀片不易腐蚀，可在超过 2 年时间内保持刀片锋利
风驰切剃系统
圆弧形刀盖确保顺畅滑动，给您带来舒适的剃须体验。
出色设计确保高效剃须
出色的流线导入净剃系统，其流线沟槽将胡须导入优化的切剃角度，高效捕捉胡须
风格前卫且充满科技感，彰显独特自我
集高科技和时尚于一体，透出真我，净颜自信。让您轻松净剃，彰显独特自我。
技术规格
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功率
- 充电
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1 小时充满电
- 使用时间
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30 分钟/9 次剃须
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设计
- 把手
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人体工学设计
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剃须性能
- 智能贴合
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多维浮动刀头剃须刀头部件
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操作简易
- 清洁
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全身水洗
- 充电
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USB 充电
- 工作中
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只能无线操作
- 由于新旧产品生产批次不同，产品实际刀网图案会与包装图案有略微差异，不影响产品实际质量和使用体验。
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