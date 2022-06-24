搜索词

  • 还原真实，洁净剃须 还原真实，洁净剃须 还原真实，洁净剃须

    Shaver series 1000 电动剃须刀

    S1118/02

    还原真实，洁净剃须

    飞利浦新款剃须刀 S1000 系列，拥有时尚透明的前壳，充满未来感和科技感。

    查看所有优势

    Shaver series 1000 电动剃须刀

    相似产品

    See all 系列剃须刀

    还原真实，洁净剃须

    • 透明剃须刀
    • 三维浮动刀头
    • 流线导入净剃系统
    • 风驰切剃系统
    三维浮动刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整

    三维浮动刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整

    剃须刀头可以在三个维度灵活浮动，即使是难以触及的区域也能实现洁净剃须。

    耐腐蚀，自动研磨刀片

    耐腐蚀，自动研磨刀片

    自动研磨刀片不易腐蚀，可在超过 2 年时间内保持刀片锋利

    风驰切剃系统

    风驰切剃系统

    圆弧形刀盖确保顺畅滑动，给您带来舒适的剃须体验。

    出色设计确保高效剃须

    出色设计确保高效剃须

    出色的流线导入净剃系统，其流线沟槽将胡须导入优化的切剃角度，高效捕捉胡须

    风格前卫且充满科技感，彰显独特自我

    风格前卫且充满科技感，彰显独特自我

    集高科技和时尚于一体，透出真我，净颜自信。让您轻松净剃，彰显独特自我。

    技术规格

    • 功率

      充电
      1 小时充满电
      使用时间
      30 分钟/9 次剃须

    • 设计

      把手
      人体工学设计

    • 剃须性能

      智能贴合
      多维浮动刀头剃须刀头部件

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      充电
      USB 充电
      工作中
      只能无线操作

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 由于新旧产品生产批次不同，产品实际刀网图案会与包装图案有略微差异，不影响产品实际质量和使用体验。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。