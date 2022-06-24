Shaver series 1000 电动剃须刀
洁净剃须
全新飞利浦 1000 系列价格实惠，能够以更少的修剪次数带来洁净的剃须感受。自动研磨刀片采用优质钢材制成，辅以 3 向 Flex 刀头，确保您尽享出众的剃须体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
洁净剃须
- PowerCut 刀片
- ContourFlex 剃须刀头部件
- 优质进口钢材
- 水洗设计
浮动剃须刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整
剃须刀头可向不同方向浮动，即使在难以触及的部位也可更好地捕捉毛发。
专为理想的操控而设计
采用符合人体工程学设计，飞利浦剃须刀可为您提供更佳握持，让您充满信心地进行剃须。
欧洲进口钢材
强耐腐蚀性欧洲进口钢材，自动研磨科技，净剃不止2年*。
IPX7 防水
您可以放心地清洁电动剃须刀。IPX7 等级意味着它可以安全地浸没在长达 1 米的水中长达 30 分钟。
风驰切剃系统
圆弧形刀盖确保顺畅滑动，给您带来舒适的剃须体验。
选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃
干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。
充电 1 小时后，可无线剃须 40 分钟
充电 1 小时后，可无线剃须 40 分钟。该剃须刀只能在不充电时使用。
15 分钟快速充电提供的电量足够进行一次完整的剃须
匆忙赶时间？只需将剃须刀充电 15 分钟，即可进行一次完整的剃须。
1 格电池电量指示灯可获得出色的剃须刀性能
使用直观的指示灯可看到剃须刀电池电量不足。
技术规格
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功率
- 充电
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1 小时充满电
- 使用时间
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40 分钟/13 次剃须
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设计
- 把手
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人体工学设计
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剃须性能
- 智能贴合
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多维浮动刀头剃须刀头部件
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操作简易
- 清洁
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全身水洗
- 充电
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USB 充电
- 工作中
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只能无线操作
- 由于新旧产品生产批次不同，产品实际刀网图案会与包装图案有略微差异，不影响产品实际质量和使用体验。
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