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  • 外出途中也能获得方便舒适的剃须体验 外出途中也能获得方便舒适的剃须体验 外出途中也能获得方便舒适的剃须体验

    PrimaryCell 免充电剃须刀

    S205

    外出途中也能获得方便舒适的剃须体验

    全新的 Primary Cell 剃须刀配备经久耐用的电池，可连续使用长达 430 分钟。须刀采用 Ag+ 银离子抑菌材料并配备清洁切剃系统，确保外出途中也能获得方便舒适的剃须体验。

    官方建议零售价: ￥219.00

    PrimaryCell 免充电剃须刀

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    电池经久耐用，可连续使用长达 430 分钟而无需充电，可供 2 年随行剃须*。

    有效抑制 99% 的细菌，确保剃须卫生

    有效抑制 99% 的细菌，确保剃须卫生

    抑菌材料可有效抑制 99% 的细菌*，确保剃须刀随时随地洁净卫生。

    旅行锁

    旅行锁

    旅行锁可防止剃须刀意外开启。

    技术规格

    • 附件

      维护
      清洁刷
      收纳盒
      柔软的便携袋

    • 设计

      把手
      防滑手柄
      颜色
      星空黑

    • 剃须性能

      剃须系统
      • 清洁切剃系统
      • 欧洲进口
      智能贴合
      独立浮动刀头

    • 操作简易

      充电
      免充电式
      剃须时间
      430 分钟

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    • *根据第三方研究机构提供的平均外出剃须时间及频率计算得出。
    • *基于授权机构根据 GB21551.2-2010 标准所做测试的结果，采用 Ag+ 银离子抑菌材料的刀头环架可抑制 99% 的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌。

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