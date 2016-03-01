PrimaryCell 免充电剃须刀
外出途中也能获得方便舒适的剃须体验
全新的 Primary Cell 剃须刀配备经久耐用的电池，可连续使用长达 430 分钟。须刀采用 Ag+ 银离子抑菌材料并配备清洁切剃系统，确保外出途中也能获得方便舒适的剃须体验。
官方建议零售价: ￥219.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无需充电可使用长达 430 分钟
电池经久耐用，可连续使用长达 430 分钟而无需充电，可供 2 年随行剃须*。
有效抑制 99% 的细菌，确保剃须卫生
抑菌材料可有效抑制 99% 的细菌*，确保剃须刀随时随地洁净卫生。
技术规格
-
附件
- 维护
-
清洁刷
- 收纳盒
-
柔软的便携袋
-
设计
- 把手
-
防滑手柄
- 颜色
-
星空黑
-
剃须性能
- 剃须系统
-
- 智能贴合
-
独立浮动刀头
-
操作简易
- 充电
-
免充电式
- 剃须时间
-
430 分钟
- *根据第三方研究机构提供的平均外出剃须时间及频率计算得出。
- *基于授权机构根据 GB21551.2-2010 标准所做测试的结果，采用 Ag+ 银离子抑菌材料的刀头环架可抑制 99% 的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。