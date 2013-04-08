高清晰度音频可提供非凡的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。出众的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的理想音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源，Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。
在配对之前，每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，以确保营造平衡的自然音效。13.5 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，可带来深沉的低音、通透的中频和精确的高频。
多层驱动单元震膜技术 (LMC) 具有包裹一层阻尼胶的多层聚合物隔音膜。不像传统单层驱动器在较高音频频率表现较为死板、音色还原不受控和不自然，LMC 驱动器的多层结构形成柔性界限，夹有一层阻尼胶。阻尼胶吸收和抑制任何增大的能量，形成平滑平坦的频率响应，进而提供更均衡、自然和精细的高频范围。
金属外壳经过精心设计可降低共振和振动，带来真实精准的音效，让您畅享难以置信的声音细节。
Fidelio S2 耳机采用人体工程学设计，贴合耳朵的自然弧度，同时分散耳部压力。轻便的铜合金结构和优质材料可确保持久的舒适感，让您体验真正的舒适，尽享音乐的无限畅快。
采用人体工程学设计的耳罩通过高光表面得以保护，经典钢琴白涂层表面，不仅质感优越，而且耐用防刮擦。保护涂层方便耳机清洗，甚至便于随身携带。只需擦拭，耳罩便可焕然一新。
Fidelio S2 入耳式耳机具有线控装置和麦克风，以便您在音乐和通话之间轻松切换。与重要人士时刻保持联络，还可以随时畅享音乐。
Fidelio 入耳式耳机的方方面面都经过精心设计，让您随时享受美妙的音乐体验。其创新的双色扁平线缆采用高品质、耐用且时尚的材料制成，具有抗缠结特性，可让您外出时随时畅享音乐，无需花费时间和精力来整理线缆。始终保持整洁顺畅，让您轻松享受。
Fidelio S2 入耳式耳机随附 5 副声学密封硅胶耳套，确保佩戴贴合，长时间聆听仍倍感舒适。
Fidelio 入耳式耳机随附时尚出众的便携式保护袋。该保护袋采用定制的模制 EVA，您可以放心使用这款保护袋来确保您的 Fidelio 安全，而且始终引领时尚潮流。
半封闭式声学后盖结构结合大型优质驱动器，确保增强低音扩展，同时对设计进行优化，减少漏音。通过正面压力均衡通道获得更为细腻、均衡的音效，有助于减少堵塞效应，获得更为自然的聆听体验。
通过随附的 Comply® 泡沫耳套提升您的聆听体验，此耳套提供 2 种定制选择。舒适的 S 系列耳套提供稳固贴合体验和持久不变的舒适感，而 Ts 系列可确保极佳的噪音隔离效果，让您轻松隔离环境噪音，完全沉醉在音乐世界。
音效
连接
附件
设计
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