耐用的扁平线缆让您的耳机保持无缠绕

Fidelio 入耳式耳机的方方面面都经过精心设计，让您随时享受美妙的音乐体验。其创新的双色扁平线缆采用高品质、耐用且时尚的材料制成，具有抗缠结特性，可让您外出时随时畅享音乐，无需花费时间和精力来整理线缆。始终保持整洁顺畅，让您轻松享受。