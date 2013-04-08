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    Philips Fidelio 带麦克风的耳机

    S2WT/00

    高保真，高品质

    飞利浦 Fidelio S2 耳机经过精心设计，提供自然均衡的音效、如同艺术家所期望的一样表现每一丝细节。轻盈且耐用的设计呈现出令人惊奇的音效，随时随地为您提供舒适和愉悦的享受。

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    官方建议零售价: ￥1,499.00

    Philips Fidelio 带麦克风的耳机

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    高清晰度音频再现高保真音乐

    高清晰度音频再现高保真音乐

    高清晰度音频可提供非凡的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。出众的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的理想音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源，Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。

    13.5 毫米高功率钕制驱动器，带给您非同凡响的音效

    13.5 毫米高功率钕制驱动器，带给您非同凡响的音效

    在配对之前，每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，以确保营造平衡的自然音效。13.5 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，可带来深沉的低音、通透的中频和精确的高频。

    多层驱动单元震膜技术，提供精雕细琢的高频效果

    多层驱动单元震膜技术，提供精雕细琢的高频效果

    多层驱动单元震膜技术 (LMC) 具有包裹一层阻尼胶的多层聚合物隔音膜。不像传统单层驱动器在较高音频频率表现较为死板、音色还原不受控和不自然，LMC 驱动器的多层结构形成柔性界限，夹有一层阻尼胶。阻尼胶吸收和抑制任何增大的能量，形成平滑平坦的频率响应，进而提供更均衡、自然和精细的高频范围。

    精心设计的金属外壳可降低振动和共振

    精心设计的金属外壳可降低振动和共振

    金属外壳经过精心设计可降低共振和振动，带来真实精准的音效，让您畅享难以置信的声音细节。

    人体工程学设计的耳机完美贴合耳部，同时分散耳部压力

    人体工程学设计的耳机完美贴合耳部，同时分散耳部压力

    Fidelio S2 耳机采用人体工程学设计，贴合耳朵的自然弧度，同时分散耳部压力。轻便的铜合金结构和优质材料可确保持久的舒适感，让您体验真正的舒适，尽享音乐的无限畅快。

    高光防刮擦涂层可提供双重保护

    高光防刮擦涂层可提供双重保护

    采用人体工程学设计的耳罩通过高光表面得以保护，经典钢琴白涂层表面，不仅质感优越，而且耐用防刮擦。保护涂层方便耳机清洗，甚至便于随身携带。只需擦拭，耳罩便可焕然一新。

    使用线控装置和麦克风在音乐和通话之间进行切换

    使用线控装置和麦克风在音乐和通话之间进行切换

    Fidelio S2 入耳式耳机具有线控装置和麦克风，以便您在音乐和通话之间轻松切换。与重要人士时刻保持联络，还可以随时畅享音乐。

    耐用的扁平线缆让您的耳机保持无缠绕

    耐用的扁平线缆让您的耳机保持无缠绕

    Fidelio 入耳式耳机的方方面面都经过精心设计，让您随时享受美妙的音乐体验。其创新的双色扁平线缆采用高品质、耐用且时尚的材料制成，具有抗缠结特性，可让您外出时随时畅享音乐，无需花费时间和精力来整理线缆。始终保持整洁顺畅，让您轻松享受。

    5 种尺寸的超软硅胶耳套，通过定制来确保佩戴贴合

    5 种尺寸的超软硅胶耳套，通过定制来确保佩戴贴合

    Fidelio S2 入耳式耳机随附 5 副声学密封硅胶耳套，确保佩戴贴合，长时间聆听仍倍感舒适。

    保护袋可让您在不使用时存放耳机

    保护袋可让您在不使用时存放耳机

    Fidelio 入耳式耳机随附时尚出众的便携式保护袋。该保护袋采用定制的模制 EVA，您可以放心使用这款保护袋来确保您的 Fidelio 安全，而且始终引领时尚潮流。

    铜合金外壳，轻便耐用

    铜合金外壳，轻便耐用

    半封闭式声学后盖设计，可实现均衡的音效和低音扩展

    半封闭式声学后盖结构结合大型优质驱动器，确保增强低音扩展，同时对设计进行优化，减少漏音。通过正面压力均衡通道获得更为细腻、均衡的音效，有助于减少堵塞效应，获得更为自然的聆听体验。

    2 副 Comply™ 泡沫耳套可实现舒适的佩戴和噪音隔离效果

    通过随附的 Comply® 泡沫耳套提升您的聆听体验，此耳套提供 2 种定制选择。舒适的 S 系列耳套提供稳固贴合体验和持久不变的舒适感，而 Ts 系列可确保极佳的噪音隔离效果，让您轻松隔离环境噪音，完全沉醉在音乐世界。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      半封闭式
      频率响应
      5 - 40000  赫兹
      单元直径
      13.5  毫米
      灵敏度
      107  分贝
      最大输入功率
      40  mW
      阻抗
      22  ohm

    • 连接

      线缆接口
      3.5 毫米 4 孔（1.2 米）
      兼容于：
      iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Sony、Nokia*、SAMSUNG*。*可通过客户支持获得适用于 Sony Ericsson 以及 NOKIA 和 SAMSUNG 较旧型号的附加连接器

    • 附件

      存储袋

    • 设计

      颜色
      白色

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