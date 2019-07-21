包装盒中的其他物品
- 保护盖
- 清洁刷
飞利浦的智能马达控制可自动调节剃须刀动力，带来始终如一的剃须效果，即使在浓密毛发上也不会造成拉扯。
这款剃须刀头灵活且可以 5 个不同的方向旋转，使其与肌肤保持至佳接触，从而确保提供舒适的剃须体验。
与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。
匆忙赶时间？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。
查看剃须刀的剩余电量。3 级电池指示灯会显示当电池处于电量充满、电量不足或正在充电。
采用符合人体工程学设计，飞利浦剃须刀可为您提供更佳握持，让您充满信心地进行剃须。
使用弹出式修剪器精心修剪和定型您的胡须和鬓角，并轻松完成您的造型。
您可以放心地清洁电动剃须刀。IPX7 等级意味着它可以安全地浸没在长达 1 米的水中长达 30 分钟。
充电 1 小时后，可无线剃须 50 分钟。该剃须刀只能在不接电模式下使用。
通过激活 Turbo 模式获得 10% 的速度提升，加快胡须浓密部位的剃须速度。
附件
功率
设计
剃须性能
操作简易
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