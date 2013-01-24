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Shaver series 3000

电动剃须刀

S3206/09
  • 洁净、舒适的剃须体验 洁净、舒适的剃须体验 洁净、舒适的剃须体验
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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    S3206/09

    洁净、舒适的剃须体验

    飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果。 查看所有优势

    Shaver series 3000 电动剃须刀

    洁净、舒适的剃须体验

    飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果。 查看所有优势

    洁净、舒适的剃须体验

    飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果。 查看所有优势

    Shaver series 3000 电动剃须刀

    洁净、舒适的剃须体验

    飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果。 查看所有优势

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      洁净、舒适的剃须体验

      舒适持久的效果，始终如一

      • PowerCut 刀片
      • 5 向 Flex 剃须刀头
      • 智能电源控制
      • 干湿两用
      智能马达控制可自动调节剃须刀动力

      智能马达控制可自动调节剃须刀动力

      飞利浦的智能马达控制可自动调节剃须刀动力，带来始终如一的剃须效果，即使在浓密毛发上也不会造成拉扯。

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      这款剃须刀头灵活且可以 5 个不同的方向旋转，使其与肌肤保持至佳接触，从而确保提供舒适的剃须体验。

      切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发

      切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发

      与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。

      充电 1 小时后，可无线剃须 60 分钟

      充电 1 小时后，可无线剃须 60 分钟

      充电 1 小时后，可无线剃须 60 分钟。该剃须刀只能在未充电时使用。

      5 分钟快速充电提供的电量足够进行一次完整的剃须

      5 分钟快速充电提供的电量足够进行一次完整的剃须

      匆匆忙忙？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

      干湿两用，提供方便的干式剃须，或清爽的湿剃

      干湿两用，提供方便的干式剃须，或清爽的湿剃

      提供方便的干式剃须，或清爽的湿剃（与啫喱或剃须泡沫配合使用），即使在淋浴时也可使用。

      3 格电池电量指示灯可获得出色的剃须刀性能

      3 格电池电量指示灯可获得出色的剃须刀性能

      使用直观的指示灯可看到剩余 3 格电量。此外，在电池电量不足、正在充电和快速充电时，您也可以轻松地看到。

      符合人体工程学手柄，操作方便

      符合人体工程学手柄，操作方便

      该剃须刀采用符合人体工程学手柄，操作方便，有助于在您剃须时稳固握持。

      弹出式修剪器，适合修剪须髭和鬓角

      弹出式修剪器，适合修剪须髭和鬓角

      采用内置修剪器打造出色造型。它适用于维护须髭和修剪鬓角。

      IPX7 防水，易于清洁

      由于该剃须刀采用 IPX7 防水设计，可以放在水龙头下轻松清洗。IPX7 等级表示该剃须刀可浸入 1 米的水中 30 分钟。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • PowerCut 刀片系统
        • 优质进口钢材
        智能贴合
        5 向 Flex 剃须刀头

      • 附件

        旅行软袋
        存储袋
        随附弹出式修剪器
        Y

      • 操作简易

        干湿两用
        干湿两用
        工作中
        只能无线操作

      • 设计

        手柄
        人体工程学手柄和操作

      • 功率

        使用时间
        60 分钟/21 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 清洁刷
      • 保护盖

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