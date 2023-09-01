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    Shaver 3000 Series 干湿两用电动剃须刀

    S3216/12

    舒适净剃

    飞利浦 3000 系列电动剃须刀为您带来舒适、干净的剃须体验，即使是敏感皮肤也不例外。五维灵动刀头，27 片自研磨欧洲进口防腐蚀刀片、干湿两用设计确保每次都能获得出色、可靠的效果。

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    Shaver 3000 Series 干湿两用电动剃须刀

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    舒适净剃

    整机进口

    • 五维灵动刀头
    • 风驰切剃系统
    • 耐腐蚀剃须系统
    • 干湿两用剃须
    五维浮动刀头，适应⾯部轮廓，确保舒适剃须

    五维浮动刀头，适应⾯部轮廓，确保舒适剃须

    飞利浦3000系列的五维浮动⼑头可以贴合面部和颈部每个角度和曲线，每次都能有效地切割每根胡须，给你光滑和均匀的剃须效果。

    风驰切剃系统可实现持久、干净的剃须效果

    风驰切剃系统可实现持久、干净的剃须效果

    27片欧洲进口钢材制成的自研磨刀片，让您拥有出色的净剃体验。每次都能有效地切割每根胡须，剃得舒适、光滑和均匀。

    干湿双剃，舒适剃须

    干湿双剃，舒适剃须

    您可以选择方便的干剃，也可以搭配您最喜欢的泡沫或啫喱，进行清爽湿剃，也可以在淋浴时使用。

    充电 1 小时后，可无绳剃须 60 分钟

    充电 1 小时后，可无绳剃须 60 分钟

    不管是在家或是旅途中使用，充电 1 小时，即可使用60分钟，约20次剃须。该剃须刀不支持在充电时使用。匆忙赶时间？只需电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    耐腐蚀剃须系统

    耐腐蚀剃须系统

    飞利浦剃须刀头由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好。

    卡入式修剪器，适合修剪胡须和鬓角

    卡入式修剪器，适合修剪胡须和鬓角

    卡入式修剪器：修剪和定义您的胡须和鬓角造型，轻松完成造型。

    一触即开，便于清洁

    一触即开，便于清洁

    只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

    防滑手柄，易于掌控

    防滑手柄，易于掌控

    采用人体工学设计，防滑手柄无论在淋浴或洗手台边使用时，都能安心地轻松掌握。

    3级电池电量提示灯可显示何时需要充电

    3级电池电量提示灯可显示何时需要充电

    轻松查看剩余电量。当电池充满，电量不足，正在充电时，指示灯给予提示。

    充电方便

    充电方便

    飞利浦在产品创造的各个方面都支持推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件。

    为您，也为地球

    为您，也为地球

    这款剃须刀的是纸质包装，40%的包装由 可回收材料制成，而我们的刀片生产设施使用的是 100% 可再生电力。

    配备旅旅行收纳盒

    配备旅旅行收纳盒

    旅行收纳盒提供方便、安全的收纳空间，不管是在家还是在旅途中。

    飞利浦恒稳智能控制马达能够自动调节动力

    飞利浦恒稳智能控制马达能够自动调节动力

    飞利浦恒稳智能控制马达能够⾃动调节动力，给您稳定的剃须表现，能有效减少胡须拉扯，确保源源不断地输出强劲的剃须动力。

    技术规格

    • 附件

      清洁刷
      维护
      保护盖
      收纳盒
      旅行袋
      随附弹出式修剪器

    • 功率

      使用时间
      60 分钟/20 次剃须
      充电时间
      1 小时充满电
      电池类型
      锂离子
      快速充电
      是，5 分钟

    • 设计

      把手
      防滑橡胶手柄
      颜色
      太空灰

    • 服务

      替换刀头
      每两年使用 SH30 更换一次
      2 年全球保修

    • 剃须性能

      智能贴合
      5D 可旋转的灵动刀头
      剃须系统
      • 风驰切剃系统
      • 27 个自动研磨刀片
      • 每分钟 55,000 转

    • 操作简易

      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      干湿两用
      湿剃或干剃
      显示屏
      3 格电池电量指示灯
      工作中
      只能无线操作
      防水设计
      • IPX7 级防水
      • 防水设计

    • 皮肤保护技术

      保护皮肤
      耐腐蚀剃须系统

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