飞利浦3000系列的五维浮动⼑头可以贴合面部和颈部每个角度和曲线，每次都能有效地切割每根胡须，给你光滑和均匀的剃须效果。
27片欧洲进口钢材制成的自研磨刀片，让您拥有出色的净剃体验。每次都能有效地切割每根胡须，剃得舒适、光滑和均匀。
您可以选择方便的干剃，也可以搭配您最喜欢的泡沫或啫喱，进行清爽湿剃，也可以在淋浴时使用。
不管是在家或是旅途中使用，充电 1 小时，即可使用60分钟，约20次剃须。该剃须刀不支持在充电时使用。匆忙赶时间？只需电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
飞利浦剃须刀头由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好。
卡入式修剪器：修剪和定义您的胡须和鬓角造型，轻松完成造型。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
采用人体工学设计，防滑手柄无论在淋浴或洗手台边使用时，都能安心地轻松掌握。
轻松查看剩余电量。当电池充满，电量不足，正在充电时，指示灯给予提示。
飞利浦在产品创造的各个方面都支持推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件。
这款剃须刀的是纸质包装，40%的包装由 可回收材料制成，而我们的刀片生产设施使用的是 100% 可再生电力。
旅行收纳盒提供方便、安全的收纳空间，不管是在家还是在旅途中。
飞利浦恒稳智能控制马达能够⾃动调节动力，给您稳定的剃须表现，能有效减少胡须拉扯，确保源源不断地输出强劲的剃须动力。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
皮肤保护技术
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