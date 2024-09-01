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    Shaver 3000 Series 干湿两用电动剃须刀

    S3853/00

    舒适净剃

    飞利浦S3000电动剃须刀为您带来舒适、干净的剃须体验，物超所值。27 片欧洲进口自研磨刀片、干湿两用设计和弹出式修剪器使这款剃须刀易于使用且长久可靠。

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    Shaver 3000 Series 干湿两用电动剃须刀

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    • 四维灵动刀头
    风驰切剃系统可实现持久、干净的剃须效果

    风驰切剃系统可实现持久、干净的剃须效果

    27片欧洲进口钢材制成的自研磨刀片，让您拥有出色的净剃体验。每次都能有效地切割每根胡须，剃得舒适、光滑和均匀。飞利浦自研磨刀片可在两年内保持锋利如初。

    干湿双剃，舒适剃须

    干湿双剃，舒适剃须

    您可以选择方便的干剃，也可以搭配您最喜欢的泡沫或啫喱，进行清爽湿剃，也可以在淋浴时使用。

    四维灵动刀头，适应面部轮廓，带来净剃体验

    四维灵动刀头，适应面部轮廓，带来净剃体验

    剃须刀头可均匀接触您的面部轮廓，防止割伤或划伤皮肤。四维灵动刀头可以在四个维度灵活浮动，每次剃须都高效贴面净剃。

    耐腐蚀剃须系统

    耐腐蚀剃须系统

    飞利浦剃须刀头由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好。

    充电 1 小时后，可无绳剃须 45 分钟

    充电 1 小时后，可无绳剃须 45 分钟

    不管是在家或是旅途中使用，充电 1 小时，即可使用45分钟，约15次剃须。该剃须刀不支持在充电时使用。匆忙赶时间？只需电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    一触即开，便于清洁

    一触即开，便于清洁

    只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

    防滑手柄，剃须更安全

    防滑手柄，剃须更安全

    抓握自如。精心设计的人体工程学手柄，搭配防滑橡胶材质，即使在潮湿环境下也能舒适握持，使用更安心。

    电量指示灯在电量不足，电量耗尽以及充满电的情况显示

    电量指示灯在电量不足，电量耗尽以及充满电的情况显示

    不用担心电池突然没电。电量指示灯在电量不足，电量耗尽以及充满电的情况显示

    充电方便

    充电方便

    飞利浦在产品创造的各个方面都支持推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件。

    为您，也为地球

    为您，也为地球

    这款剃须刀的是纸质包装，40%的包装由 可回收材料制成，而我们的刀片生产设施使用的是 100% 可再生电力。

    采用防水设计，便于清洁或在淋浴时使用

    采用防水设计，便于清洁或在淋浴时使用

    无论是在水龙头下冲洗，还是在淋浴时使用，都能轻松应对。IPX7 防水等级意味着可在一米深的水中浸泡长达 30 分钟。

    技术规格

    • 附件

      保护盖

    • 功率

      充电时间
      1 小时充满电
      使用时间
      45 分钟
      电池类型
      镍氢电池
      快速充电
      是，5 分钟

    • 设计

      颜色
      天蓝色
      把手
      符合人体工程学手柄

    • 服务

      替换刀头
      每两年使用 SH30 更换一次
      2 年全球保修

    • 剃须性能

      智能贴合
      4D 灵动刀头
      剃须系统
      • 风驰切剃系统
      • 27 个自动研磨刀片
      • 每分钟 55,000 转

    • 操作简易

      干湿两用
      湿剃或干剃
      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      显示屏
      充电显示灯
      工作中
      只能无线操作
      防水设计
      • IPX7 级防水*
      • 防水设计

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