27片欧洲进口钢材制成的自研磨刀片，让您拥有出色的净剃体验。每次都能有效地切割每根胡须，剃得舒适、光滑和均匀。飞利浦自研磨刀片可在两年内保持锋利如初。
您可以选择方便的干剃，也可以搭配您最喜欢的泡沫或啫喱，进行清爽湿剃，也可以在淋浴时使用。
剃须刀头可均匀接触您的面部轮廓，防止割伤或划伤皮肤。四维灵动刀头可以在四个维度灵活浮动，每次剃须都高效贴面净剃。
飞利浦剃须刀头由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好。
不管是在家或是旅途中使用，充电 1 小时，即可使用45分钟，约15次剃须。该剃须刀不支持在充电时使用。匆忙赶时间？只需电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
抓握自如。精心设计的人体工程学手柄，搭配防滑橡胶材质，即使在潮湿环境下也能舒适握持，使用更安心。
不用担心电池突然没电。电量指示灯在电量不足，电量耗尽以及充满电的情况显示
飞利浦在产品创造的各个方面都支持推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件。
这款剃须刀的是纸质包装，40%的包装由 可回收材料制成，而我们的刀片生产设施使用的是 100% 可再生电力。
无论是在水龙头下冲洗，还是在淋浴时使用，都能轻松应对。IPX7 防水等级意味着可在一米深的水中浸泡长达 30 分钟。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。