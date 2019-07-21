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  • 洁净、舒适的剃须体验 洁净、舒适的剃须体验 洁净、舒适的剃须体验

    Shaver series 3000 电动剃须刀

    S4303/12

    洁净、舒适的剃须体验

    飞利浦全新 Shaver Series 4000 能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果。

    查看所有优势

    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    洁净、舒适的剃须体验

    舒适持久的效果，始终如一

    • PowerCut 刀片
    • 5 向 Flex 剃须刀头
    • 智能电源控制
    • 干湿双剃
    智能马达控制可自动调节剃须刀动力

    智能马达控制可自动调节剃须刀动力

    飞利浦的智能马达控制可自动调节剃须刀动力，带来始终如一的剃须效果，即使在浓密毛发上也不会造成拉扯。

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    这款剃须刀头灵活且可以 5 个不同的方向旋转，使其与肌肤保持至佳接触，从而确保提供舒适的剃须体验。

    切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发

    切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发

    与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。

    充电 1 小时后，可无线剃须 60 分钟

    充电 1 小时后，可无线剃须 60 分钟

    家用或随行剃须刀。充电 1 小时即可剃须 60 分钟，或将其插入电源，以获得即时和连续的充电。 

    5 分钟的动力提升，可在短时间内剃须

    5 分钟的动力提升，可在短时间内剃须

    匆忙赶时间？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    保持充电的状态可控

    保持充电的状态可控

    查看剃须刀的剩余电量。3 级电池指示灯会显示当电池处于电量充满、电量不足或正在充电。

    专为理想的操控而设计

    专为理想的操控而设计

    采用符合人体工程学设计，飞利浦剃须刀可为您提供更佳握持，让您充满信心地进行剃须。

    充电座确保剃须刀完好存放，始终电量充沛，随时可以使用

    充电座确保剃须刀完好存放，始终电量充沛，随时可以使用

    随附的充电座确保剃须刀完好存放，始终电量充沛，随时可以使用。

    均匀剃须须髭和鬓角

    均匀剃须须髭和鬓角

    使用弹出式修剪器精心修剪和定型您的胡须和鬓角，并轻松完成您的造型。

    IPX7 防水

    IPX7 防水

    您可以放心地清洁电动剃须刀。IPX7 等级意味着它可以安全地浸没在长达 1 米的水中长达 30 分钟。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      存储袋
      底座
      充电座
      随附弹出式修剪器

    • 功率

      使用时间
      60 分钟/21 次剃须
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次

    • 设计

      把手
      人体工学设计

    • 剃须性能

      智能贴合
      5 向 Flex 剃须刀头
      剃须系统
      • 风驰切剃系统
      • 优质进口钢材

    • 操作简易

      干湿两用
      干湿两用
      工作中
      只能无线操作

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 保护盖
    • 清洁刷

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