包装盒中的其他物品
- 卡入式准确修剪器
- 卡入式鼻毛修剪器
获得舒适的干剃体验。我们的舒适切剃刀片配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，同时免受皮肤被划伤和割伤。
5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 1 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯
提供 30+ 分钟使用时间 – 剃须约 9 次 – 充电 8 小时。也可以选择直接插电剃须。
得益于强劲节能、持久耐用的镍氢电池，每次充电后均可获得更长的剃须时间。
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
去除多余鼻毛、耳毛。ProtecTrim 技术和专门设计的修剪器角度确保强劲、轻松和舒适地修剪，无拉扯。
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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