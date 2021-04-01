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  • 柔和净剃，减少摩擦。 柔和净剃，减少摩擦。 柔和净剃，减少摩擦。

    Shaver series 5000 电动剃须刀

    S5066/02

    柔和净剃，减少摩擦。

    Philips 5000 series with Skin IQ features,provides you an effortless clean shave result and reduce the friction on skin.

    Shaver series 5000 电动剃须刀

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    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

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    选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 - 与啫喱或剃须泡沫配合使用 - 甚至在淋浴时使用。

    弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

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    获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片系统配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，避免皮肤划伤和割伤。

    5 向 Flex 剃须刀头，实现顺畅剃须效果

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    5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现贴面剃须。

    自动调整切剃动力，实现轻松剃须。

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    智能感应胡须密度，自动适应并调节切剃动力

    环上有特殊涂层，可带来轻松顺滑的剃须体验

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    技术规格

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      使用时间
      40 分钟/13 次剃须
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      电池类型
      镍氢电池
      待机功耗
      0.1  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      把手
      暗夜黑

    • 服务

      2 年保修
      替换刀头
      每两年使用 SH30 更换一次

    • 剃须性能

      智能贴合
      多向 Flex 剃须刀头
      亲肤
      Comfort Ring 舒适型刀头
      剃须系统
      舒适切剃系统

    • 操作简易

      干湿两用
      干湿两用
      清洁
      全身水洗
      显示屏
      • 电池电量不足指示灯
      • 清洁指示灯
      • 更换刀头提示灯
      • 旅行锁指示灯
      • “拔出插头即可使用”指示
      • 1 格电池指示
      工作中
      使用前拔掉插头

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