主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Shaver series 5000

电动剃须刀

S5066
  • 柔和净剃，减少摩擦。 柔和净剃，减少摩擦。 柔和净剃，减少摩擦。
    -{discount-value}

    Shaver series 5000 电动剃须刀

    S5066

    柔和净剃，减少摩擦。

    飞利浦 5000 系列采用 Skin IQ 功能，可为您提供轻松洁净的剃须效果，并减少对皮肤的摩擦。

    Shaver series 5000 电动剃须刀

    柔和净剃，减少摩擦。

    飞利浦 5000 系列采用 Skin IQ 功能，可为您提供轻松洁净的剃须效果，并减少对皮肤的摩擦。

    柔和净剃，减少摩擦。

    飞利浦 5000 系列采用 Skin IQ 功能，可为您提供轻松洁净的剃须效果，并减少对皮肤的摩擦。

    Shaver series 5000 电动剃须刀

    柔和净剃，减少摩擦。

    飞利浦 5000 系列采用 Skin IQ 功能，可为您提供轻松洁净的剃须效果，并减少对皮肤的摩擦。

    相似产品

    See all 系列剃须刀

      柔和净剃，减少摩擦。

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 - 与啫喱或剃须泡沫配合使用 - 甚至在淋浴时使用。

      弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

      弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

      获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片系统配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，避免皮肤划伤和割伤。

      5 向 Flex 剃须刀头，实现顺畅剃须效果

      5 向 Flex 剃须刀头，实现顺畅剃须效果

      5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现贴面剃须。

      自动调整切剃动力，实现轻松剃须。

      自动调整切剃动力，实现轻松剃须。

      智能感应胡须密度，自动适应并调节切剃动力

      环上有特殊涂层，可带来轻松顺滑的剃须体验

      环上有特殊涂层，可带来轻松顺滑的剃须体验

      技术规格

      • 设计

        手柄
        黑色

      • 操作简易

        显示屏
        • 电池电量不足指示灯
        • 清洁指示灯
        • 更换刀头提示灯
        • 旅行锁指示灯
        • “拔出插头即可使用”指示
        • 1 格电池指示
        干湿两用
        干湿两用
        清洁
        全身水洗
        工作中
        使用前拔掉插头

      • 功率

        电池类型
        镍氢电池
        使用时间
        40 分钟/13 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        9  瓦
        待机功耗
        0.1  瓦

      • 剃须性能

        亲肤
        Comfort Ring 舒适型刀头
        剃须系统
        舒适切剃系统
        智能贴合
        多向 Flex 剃须刀头

      • 服务

        2 年保修
        替换刀头
        每 2 年使用 SH50 更换一次

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      查找备件或附件

      转至部件和附件

      适用于此产品的附件

      查看全部附件
        电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

        推荐产品

          最近查看的产品