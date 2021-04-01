S5066/02
柔和净剃，减少摩擦。
Philips 5000 series with Skin IQ features,provides you an effortless clean shave result and reduce the friction on skin.
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 - 与啫喱或剃须泡沫配合使用 - 甚至在淋浴时使用。
获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片系统配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，避免皮肤划伤和割伤。
5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现贴面剃须。
智能感应胡须密度，自动适应并调节切剃动力
环上有特殊涂层，可带来轻松顺滑的剃须体验
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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