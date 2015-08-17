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    Shaver series 5000 飞利浦5000系列干湿两用电动剃须刀

    S5082/61

    剃须既贴面又快速

    Shaver Series 5000 具有快速操作功能、舒适切剃刀片系统和完全可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00

    Shaver series 5000 飞利浦5000系列干湿两用电动剃须刀

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    剃须既贴面又快速

    • 舒适切剃刀片系统
    • 5 向 Flex 剃须刀头
    • 准确修剪器和鼻毛修剪器
    弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

    弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

    获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，皮肤免受划伤和割伤。

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

    1 格电池电量和旅行锁指示

    1 格电池电量和旅行锁指示

    显示屏直观地显示了相关信息：- 1 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯

    30 分钟无线剃须

    30 分钟无线剃须

    提供 30+ 分钟使用时间 – 剃须约 9 次 – 充电 8 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。

    8 小时充电时间

    8 小时充电时间

    得益于强劲节能、持久耐用的镍氢电池，每次充电后均可获得长时间剃须。

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

    快速安全地修剪鼻毛和耳毛

    快速安全地修剪鼻毛和耳毛

    去除多余鼻毛、耳毛。ProtecTrim 技术和专门设计的修剪器角度确保强劲、轻松和舒适地修剪，无拉扯。

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

    技术规格

    • 附件

      维护
      保护盖
      卡入式
      • 准确修剪器
      • 鼻毛修剪器

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      使用时间
      30 分钟/9 次剃须
      充电
      8 小时充满电
      电池类型
      镍氢电池
      待机功耗
      0.1  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      颜色
      黑色 - 黑色
      把手
      人体工学设计

    • 服务

      2 年保修
      替换刀头
      每 2 年使用 SH50 更换一次

    • 剃须性能

      亲肤
      干湿两用
      智能贴合
      5 向 Flex 剃须刀头
      剃须系统
      舒适切剃系统

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      显示屏
      • 1 格电池指示
      • 旅行锁指示灯
      工作中
      使用前拔掉插头

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 卡入式鼻毛修剪器
    • 卡入式准确修剪器

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