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Shaver series 5000

故宫文化系列之锦绣山岳电动剃须刀

S5088/74
  • 剃须既贴面又快速 剃须既贴面又快速 剃须既贴面又快速
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    Shaver series 5000 故宫文化系列之锦绣山岳电动剃须刀

    S5088/74

    剃须既贴面又快速

    5000 系列电动剃须刀具有快速操作功能、舒适切剃刀片系统和完全可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00

    Shaver series 5000 故宫文化系列之锦绣山岳电动剃须刀

    剃须既贴面又快速

    5000 系列电动剃须刀具有快速操作功能、舒适切剃刀片系统和完全可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。 查看所有优势

    剃须既贴面又快速

    5000 系列电动剃须刀具有快速操作功能、舒适切剃刀片系统和完全可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。 查看所有优势

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    Shaver series 5000 故宫文化系列之锦绣山岳电动剃须刀

    剃须既贴面又快速

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      剃须既贴面又快速

      • 舒适切剃刀片系统
      • 5 向 Flex 剃须刀头
      • 洁面刷和准确修剪器
      一小时充电

      一小时充电

      得益于强劲节能、持久耐用的电池，每次充电后均可获得更长的剃须时间。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      40 分钟无线剃须

      40 分钟无线剃须

      提供 40+ 分钟使用时间 – 剃须约 13 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

      弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

      弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

      获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，皮肤免受划伤和割伤。

      1 格电池电量和旅行锁指示

      1 格电池电量和旅行锁指示

      显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 1 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯

      卡入式洁面刷，比用手清洁洁净

      卡入式洁面刷，比用手清洁洁净

      卡入我们的洁面刷，享受比用手清洁洁净的洁面体验。可配合您选择的洁面产品一起使用。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤清新、靓丽。

      卡入式精准修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入式精准修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

      技术规格

      • 剃须性能

        亲肤
        干湿两用
        剃须系统
        舒适切剃刀片系统
        智能贴合
        5 向 Flex 剃须刀头

      • 附件

        卡入式
        • 控油洁面刷
        • 准确修剪器
        维护
        保护盖

      • 操作简易

        显示屏
        • 电池电量不足指示灯
        • 旅行锁指示灯
        • 1 格电池指示
        清洁
        可全身水洗
        工作中
        使用前拔掉插头

      • 设计

        手柄
        人体工程学手柄和操作
        颜色
        Phasma 银色 - 亮银色

      • 功率

        电池类型
        镍氢电池
        使用时间
        40 分钟/13 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        9  瓦
        待机功耗
        0.1  瓦

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        每 2 年使用 SH50 更换一次
        洁面刷 RQ560 或 RQ563
        每 3-6 个月更换一次

      • 包装

        特殊
        礼品包

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        * 官方建议零售价

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