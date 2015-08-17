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- 卡入式洁面刷
5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。
获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，皮肤免受划伤和割伤。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
充电 1 小时，您将获得 40 分钟以上的使用时间，约可剃须 13 次。该剃须刀只能在无线模式下使用。
得益于强劲节能、持久耐用的电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
卡入我们的洁面刷，享受比用手清洁洁净的洁面体验。可配合您选择的洁面产品一起使用。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤清新、靓丽。
显示屏直观地显示了相关信息：- 1 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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