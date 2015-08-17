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- 卡入式准确修剪器
S5210/04
剃须既贴面又快速
Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。
5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。
使用升级双层刀片设计，让您享受更贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正顺畅的剃须效果。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
直观显示屏显示相关信息：- 1 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯
充电 1 小时，您将获得 40 分钟以上的使用时间，约可剃须 13 次。该剃须刀只能在无线模式下使用。
得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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