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  • 柔和净剃，减少摩擦。 柔和净剃，减少摩擦。 柔和净剃，减少摩擦。

    Shaver 5000 series 电动剃须刀

    S5277/02

    柔和净剃，减少摩擦。

    飞利浦 5000 系列采用 Skin Ease 功能，可为您提供轻松洁净的剃须效果，并减少对皮肤的摩擦。

    Shaver 5000 series 电动剃须刀

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    柔和净剃，减少摩擦。

    根据胡须密度调节功率，轻松剃须

    智能感应器每秒识别胡须密度 125 次。不断动态调整切剃动力，轻松平稳地完成剃须。

    独特旋转剃须技术

    27片旋转刀锋，贴肤剃须，达到干净、顺滑、平整的剃须效果。

    360° 灵动刀头

    灵活的刀头可360度贴合面部轮廓，即使难剃 部位也能轻松贴合，减少因过度用力造成的肌肤刺激

    SkinGlide 保护涂层技术

    剃须刀头与肌肤之间设有一层保护性涂层，可减少摩擦，从而最大程度缓解刺激，让您畅享轻松顺滑的剃须体验。

    耐腐蚀系统

    欧洲进口钢材，耐腐蚀性能卓越。自动研磨技术带来长达 2 年以上的净剃体验。

    干湿两用（淋浴时也可使用）

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    40 分钟无线剃须*

    充电 1 小时可剃须 40 分钟，也可直接插在连续供电电源上使用。如果急用，只需充电 5 分钟，即可剃须一次。

    LED屏幕

    直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括电池状态和旅行锁指示灯。

    技术规格

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      镍氢电池
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      使用时间
      40 分钟
      待机功耗
      0.1  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      颜色
      深蓝色
      剃须刀头
      圆形

    • 服务

      2 年保修
      替换刀头
      每两年使用 SH30 更换一次

    • 剃须性能

      智能贴合
      360° 灵动刀头
      剃须系统
      • 舒适切剃系统
      • 27 片刀片
      • 耐腐蚀剃须系统

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      干湿两用
      干湿两用
      显示屏
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁指示灯
      工作中
      使用前拔掉插头

    • 皮肤保护技术

      保护皮肤
      • 微珠保护性涂层
      • 动力自适应传感器

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    • 与无涂层剃须刀进行对比分析。数据来源：基于飞利浦内部实验室研究结果
    • *基于飞利浦内部测试数据，实际剃须时间因人而异。

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