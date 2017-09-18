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    Shaver series 5000 飞利浦5000系列干湿两用电动剃须刀

    S5351/05

    强劲动力剃须

    5000 系列电动剃须刀具有快速操作功能、舒适切剃刀片系统和完全可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00

    Shaver series 5000 飞利浦5000系列干湿两用电动剃须刀

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    强劲动力剃须

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    • 舒适切剃刀片系统
    • 5 向 Flex 剃须刀头
    弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤

    弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤

    贴面剃须，不会划伤和割伤皮肤。MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。

    10% 更多动力，快速为胡须密集区域剃须

    10% 更多动力，快速为胡须密集区域剃须

    通过激活 Turbo 模式获得 10% 的速度提升，加快胡须浓密部位的剃须速度。

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

    弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

    弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

    获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，皮肤免受划伤和割伤。

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

    充电 8 小时后，可获得 40 分钟无线剃须时间

    充电 8 小时后，可获得 40 分钟无线剃须时间

    您将拥有 40+ 分钟剃须时间-- 即 13 次左右剃须次数-- 在充电 8 小时后。该剃须刀只能在无线模式下操作。

    8 小时充电时间

    8 小时充电时间

    得益于强劲节能、持久耐用的锂离子电池，每次充电后均可获得更长的剃须时间。

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

    3 格电池电量和旅行锁指示

    3 格电池电量和旅行锁指示

    显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 3 格电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

    技术规格

    • 附件

      维护
      保护盖

    • 功率

      使用时间
      40 分钟/13 次剃须
      充电
      8 小时充满电
      电池类型
      锂离子
      自动电压
      100-240 伏
      待机功耗
      0.1  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      把手
      人体工学设计
      颜色
      鸽子蓝 - 灿银

    • 服务

      替换刀头
      每年使用 SH50 更换一次
      2 年保修

    • 剃须性能

      亲肤
      • 皮肤保护系统
      • 干湿两用
      剃须系统
      舒适切剃系统
      智能贴合
      5 向 Flex 剃须刀头
      强力模式
      剃须，具有 10% 额外动力

    • 操作简易

      显示屏
      • 3 格电池指示
      • 电池电量不足指示灯
      • 充电显示灯
      • 清洁指示灯
      • 更换刀头提示灯
      • 旅行锁指示灯
      清洁
      全身水洗
      工作中
      使用前拔掉插头

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    • 10% 更多动力 - 与不使用 Turbo+ 模式相比

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