贴面剃须，不会划伤和割伤皮肤。MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。
通过激活 Turbo 模式获得 10% 的速度提升，加快胡须浓密部位的剃须速度。
5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。
获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，皮肤免受划伤和割伤。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
您将拥有 40+ 分钟剃须时间-- 即 13 次左右剃须次数-- 在充电 8 小时后。该剃须刀只能在无线模式下操作。
得益于强劲节能、持久耐用的锂离子电池，每次充电后均可获得更长的剃须时间。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 3 格电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。