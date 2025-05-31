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柔和净剃，减少摩擦。
飞利浦 5000 系列采用 Skin IQ 功能，可为您提供柔和净剃，并减少对皮肤的摩擦。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
智能感应器每秒识别胡须密度 125 次。不断动态调整切剃动力，轻松平稳地完成剃须。
27片旋转刀锋，贴肤剃须，达到干净、顺滑、平整的剃须效果。
灵活的刀头可360度贴合面部轮廓，即使难剃 部位也能轻松贴合，减少因过度用力造成的肌肤刺激
纵享舒适剃须体验。微珠保护性涂层每平方厘米含有 250,000 颗微珠，令皮肤顺滑度提高 30%*
精心设计，可将须发引导至理想修剪位置，实现精准高效剃须。
欧洲进口钢材，耐腐蚀性能卓越。自动研磨技术带来长达 2 年以上的净剃体验。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
充电 1 小时可剃须 40 分钟，也可直接插在连续供电电源上使用。如果急用，只需充电 5 分钟，即可剃须一次。
直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括电池状态和旅行锁指示灯。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
皮肤保护技术
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